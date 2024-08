Todo lo hacía bien

Para una generación que recién despertaba y descubría las grandes bandas de rock de la época, allí estaba el registro monumental de un concierto de Talking Heads, con David Byrne y aquel saco gigante. No había florituras ni excesos, solo la consecuencia lógica de la música, la acumulación de los temas, desde Psycho Killer, Heaven y Burning Down the House, hasta This Must Be the Place y Take Me to the River. Inmediatamente se transformó en un recital de culto, en un concierto de los que no pueden faltar, en cierta forma en una especie de Woodstock de los 80. Era Stop Making Sense (1984), y la dirigía un tal Jonathan Demme, un tipo al que había que seguir. Imagen inolvidable: el plano de las piernas de Byrne caminando, con los championes blancos, el radiograbador que deposita en el piso, el botón que aprieta y la música que se desencadena.