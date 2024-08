Un informe jurídico solicitado por la vicepresidenta critica la observación del Tribunal de Cuentas al subsidio de Sendic

Luego de que Sendic renunciara el 10 de setiembre a la vicepresidencia, Topolansky, como presidenta de la Asamblea General y del Senado, autorizó a que reciba el pago de alrededor de US$ 13.000 por mes, en una decisión criticada por la oposición al ser considerada violatoria del literal 10 del artículo 77 de la Constitución.

Por su entidad el caso fue enviado al TCR a pedido del auditor en el Poder Legislativo. El miércoles 15, en una votación dividida 4-3 el Tribunal de Cuentas observó el subsidio tomando en cuenta lo que dice el literal 10 del artículo 77: ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad hasta cumplido el período completo para el que fue elegido. Para evitar esperar hasta el final se necesita la autorización expresa de tres quintos de votos del total de componentes del cuerpo al que pertenezca la persona. En el caso de Sendic, los partidos de la oposición no están dispuestos a votarle el subsidio.

El informe solicitado por Topolansky, al que accedió Búsqueda, cuestiona la decisión del TCR pues centraliza toda la discusión en si el cargo de vicepresidente es un cargo de legislador.“Ahora bien, con relación al procedimiento aplicable y en cómo ha interpretado histórica y pacíficamente el organismo en cuestión este artículo, no surge el menor análisis”, afirma. Para ello se respalda en los tres votos discordantes del fallo del TCR, que se fundamentaron “no en la calidad de legislador o no del cargo de vicepresidente” sino en el procedimiento: “Cómo ha actuado el Tribunal de Cuentas, si ha observado o no los gastos” en el pasado.