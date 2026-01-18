Argentina, Israel y Uruguay se encontraron en Punta del Este para impulsar negocios e innovación tecnológica

En el marco de Punta Tech, se llevó a cabo una nueva edición del Networking Cocktail: Punta Tech-Israel Edition, que reunió a empresarios, emprendedores, inversores, funcionarios de gobierno y referentes del ecosistema de innovación de Argentina, Uruguay e Israel.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La iniciativa fue organizada por la Embajada de Israel, la Cámara de Comercio Uruguayo Israelí, la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Surely, Pearl Cohen, CAE Business Advisors, CPA Ferrere y Ferrere.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Barradas Parque Hotel, los invitados pudieron disfrutar de un cóctel al aire libre en un patio especialmente cuidado, junto a la piscina. Allí, además de aprovechar el espacio para sacarse fotos y reencontrarse, los presentes escucharon las palabras de la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, quien compartió unas reflexiones cercanas y oportunas.
Hershkovitz destacó el valor de la innovación como motor de cooperación y desarrollo entre Israel y América Latina: “Confiamos en que el diálogo, el entendimiento mutuo, los intereses económicos y la cooperación académica sigan sirviendo de puente entre las naciones para el beneficio de nuestros pueblos”, agregó. A su vez, señaló que “la innovación crece cuando se comparte, y encuentros como este reflejan que Israel, Uruguay, Argentina y otros países de la región tienen mucho para construir juntos. Ese es el espíritu con el que Israel seguirá trabajando junto a sus amigos y socios en todo el mundo”.
Luego del éxito de su primera edición, el encuentro se consolidó como un espacio estratégico para el intercambio y la generación de oportunidades de cooperación tecnológica y comercial entre los tres países, en áreas como tecnología, salud, agrotech, inteligencia artificial y sostenibilidad.