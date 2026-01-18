¡Hola !

Argentina, Israel y Uruguay se encontraron en Punta del Este para impulsar negocios e innovación tecnológica

La embajadora de Israel, Michal Hershkovitz, destacó el valor de la innovación como motor de cooperación y desarrollo entre Israel y América Latina

Simón Waisrub, de la Cámara de Comercio Uruguayo-Israelí, embajadora de Israel Michal Hershkovitz y presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí Mario Montoto.

FOTO

Valentina Weikert
Intendente de Salto Carlos Albisu, Ignacio Munyo y Juan Robledo.

FOTO

Valentina Weikert
Ilana Soloducho, de Pearl Cohen, y Mauricio Sulimovich.

FOTO

Valentina Weikert
Maximiliano Fernández y&nbsp;Juan Ignacio Cánepa.

FOTO

Valentina Weikert
Beatriz Cersosimo y Gabriel Murara.

FOTO

Valentina Weikert
Director del Inisa Daniel Radío, diputada Adriana Peña y diputada Paula de Armas.

FOTO

Valentina Weikert
Sabrina Sauksteliskis y Sebastián Risso.

FOTO

Valentina Weikert
Diputados Pablo Abdala y Carlos Rydström.

FOTO

Valentina Weikert
Encargada de Comercio e Innovación de la Embajada de Israel Carol Ponczek y Yanina Kogan, de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En el marco de Punta Tech, se llevó a cabo una nueva edición del Networking Cocktail: Punta Tech-Israel Edition, que reunió a empresarios, emprendedores, inversores, funcionarios de gobierno y referentes del ecosistema de innovación de Argentina, Uruguay e Israel.

La iniciativa fue organizada por la Embajada de Israel, la Cámara de Comercio Uruguayo Israelí, la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Surely, Pearl Cohen, CAE Business Advisors, CPA Ferrere y Ferrere.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Barradas Parque Hotel, los invitados pudieron disfrutar de un cóctel al aire libre en un patio especialmente cuidado, junto a la piscina. Allí, además de aprovechar el espacio para sacarse fotos y reencontrarse, los presentes escucharon las palabras de la embajadora de Israel en Uruguay, Michal Hershkovitz, quien compartió unas reflexiones cercanas y oportunas.

Hershkovitz destacó el valor de la innovación como motor de cooperación y desarrollo entre Israel y América Latina: “Confiamos en que el diálogo, el entendimiento mutuo, los intereses económicos y la cooperación académica sigan sirviendo de puente entre las naciones para el beneficio de nuestros pueblos”, agregó. A su vez, señaló que “la innovación crece cuando se comparte, y encuentros como este reflejan que Israel, Uruguay, Argentina y otros países de la región tienen mucho para construir juntos. Ese es el espíritu con el que Israel seguirá trabajando junto a sus amigos y socios en todo el mundo”.

Luego del éxito de su primera edición, el encuentro se consolidó como un espacio estratégico para el intercambio y la generación de oportunidades de cooperación tecnológica y comercial entre los tres países, en áreas como tecnología, salud, agrotech, inteligencia artificial y sostenibilidad.

