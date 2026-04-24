De la ruta al barrio: Noctiluca abre su librería tras cuatro años llevando libros a todo Uruguay

Un proyecto nómade que nació en una Combi se transforma en espacio cultural fijo, con el mismo objetivo: acercar la lectura a donde más falta hace

En 2021, Luca Caro tomó una decisión que combinaba intuición, pasión y una cuota importante de incertidumbre: compró una Volkswagen Combi de 1993 con la idea de recorrer Uruguay durante un año mientras vendía libros para sostener el viaje. Lo que empezó como una aventura personal pronto se transformó en algo mucho más grande.

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A los seis meses de ruta, el recorrido empezó a mostrarle una realidad que no había dimensionado del todo: en gran parte del interior del país, el acceso a los libros es limitado o directamente inexistente. Fuera de las capitales departamentales y de algunos balnearios o ciudades grandes, hay decenas —incluso cientos— de pueblos donde no hay librerías ni bibliotecas.

Fue en esos encuentros con la gente donde el proyecto cambió de rumbo. Vecinos, familias y docentes le repetían lo mismo: que estaba bueno que llegara hasta ahí, que muchos querían fomentar la lectura en sus hijos, pero que para conseguir libros tenían que viajar varios kilómetros. Esa necesidad concreta fue el punto de inflexión.

La Combi dejó de ser solo un medio de venta y pasó a convertirse en un puente. Así nació Noctiluca como proyecto itinerante, con un propósito que iba más allá de lo comercial: acercar la literatura a distintos rincones del país. Con el tiempo, la lógica también mutó. A la venta se sumaron las donaciones y el intercambio de libros, y Luca empezó a colaborar con escuelas, liceos y UTU, lo que fortaleció el vínculo con las comunidades.

Lo que iba a ser un viaje de un año se extendió durante cuatro años y medio, impulsado por la respuesta de la gente y por el sentido que el proyecto fue adquiriendo en el camino. Noctiluca dejó de ser solo una librería ambulante para convertirse en una experiencia cultural compartida.