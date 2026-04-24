De la ruta al barrio: Noctiluca abre su librería tras cuatro años llevando libros a todo Uruguay

En 2021, Luca Caro tomó una decisión que combinaba intuición, pasión y una cuota importante de incertidumbre: compró una Volkswagen Combi de 1993 con la idea de recorrer Uruguay durante un año mientras vendía libros para sostener el viaje. Lo que empezó como una aventura personal pronto se transformó en algo mucho más grande.
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A los seis meses de ruta, el recorrido empezó a mostrarle una realidad que no había dimensionado del todo: en gran parte del interior del país, el acceso a los libros es limitado o directamente inexistente. Fuera de las capitales departamentales y de algunos balnearios o ciudades grandes, hay decenas —incluso cientos— de pueblos donde no hay librerías ni bibliotecas.
Fue en esos encuentros con la gente donde el proyecto cambió de rumbo. Vecinos, familias y docentes le repetían lo mismo: que estaba bueno que llegara hasta ahí, que muchos querían fomentar la lectura en sus hijos, pero que para conseguir libros tenían que viajar varios kilómetros. Esa necesidad concreta fue el punto de inflexión.
La Combi dejó de ser solo un medio de venta y pasó a convertirse en un puente. Así nació Noctiluca como proyecto itinerante, con un propósito que iba más allá de lo comercial: acercar la literatura a distintos rincones del país. Con el tiempo, la lógica también mutó. A la venta se sumaron las donaciones y el intercambio de libros, y Luca empezó a colaborar con escuelas, liceos y UTU, lo que fortaleció el vínculo con las comunidades.
Lo que iba a ser un viaje de un año se extendió durante cuatro años y medio, impulsado por la respuesta de la gente y por el sentido que el proyecto fue adquiriendo en el camino. Noctiluca dejó de ser solo una librería ambulante para convertirse en una experiencia cultural compartida.
Pero, como todo viaje, también tuvo sus límites. El desgaste de la ruta se hizo sentir —el motor de la Combi se fundió por segunda vez— y eso, lejos de ser un final, marcó el inicio de una nueva etapa.
Hoy, Noctiluca tiene casa propia. La librería física abrió sus puertas en Guayabos 1527, en Montevideo, como una evolución natural del proyecto. Es un espacio que busca mantener el espíritu de cercanía y comunidad que se gestó en la ruta, pero ahora desde un punto fijo.
Sobre este nuevo comienzo, Luca destaca el apoyo recibido: amigos, conocidos y personas que se fueron sumando en el camino hicieron posible concretar este paso. También reconoce que el desafío cambia de forma. “Ahora somos libreros, no combilibreros”, dice, consciente de que el foco ya no está en llegar a distintos puntos del país, sino en construir comunidad en el barrio.
La historia de Noctiluca no es solo la de una librería que abre, sino la de un proyecto que supo escuchar, adaptarse y crecer. De una Combi en movimiento a un espacio físico, pero con la misma esencia: hacer que los libros lleguen, incluso —y sobre todo— a donde más se necesitan.