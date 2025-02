La chef brasileña con estrella Michelin Roberta Sudbrack cocinó en José Ignacio

Quienes se acercaron al Parador La Huella la noche del 2 de febrero disfrutaron de una cena a cargo de la chef autodidacta Roberta Sudbrack, distinguida como la Mejor chef femenina de Latinoamérica por 50 Best en 2015. Inspirada en los sabores que presenta en su restaurante Sud, o Pássaro Verde, en Río de Janeiro, diseñó un menú en el que fusionó su particular estilo con productos de la despensa local.