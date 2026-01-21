Marian Rojas Estapé se presentó en Punta del Este de la mano de Mentes Expertas

En los últimos años, la psiquiatra se ha convertido en una de las voces más influyentes en el ámbito de la salud mental y el desarrollo personal

La reconocida psiquiatra y divulgadora española Marian Rojas Estapé llegó a Uruguay de la mano de la plataforma Mentes Expertas, en el marco de una gira que convocó a miles de personas interesadas en comprender mejor el funcionamiento de la mente y aprender a vivir con mayor calma, equilibrio y alegría. La charla ofreció herramientas concretas para reflexionar sobre la salud emocional en un mundo marcado por la prisa, la hiperconexión y la exigencia constante.

Marian Rojas Estapé se ha convertido en una de las voces más influyentes en el ámbito de la salud mental y el desarrollo personal en los últimos años, gracias a su notable capacidad de comunicar temas complejos de manera clara, cercana y profundamente humana. Su presencia es habitual en redes sociales, donde cuenta con una comunidad masiva, así como en reconocidos podcasts —como Nude Project— y programas de televisión de gran audiencia, entre ellos El hormiguero, donde sus intervenciones generan amplio impacto.

La plataforma Mentes Expertas nació en 2010 casi de forma accidental, impulsada por Marina Zambrana y Perico Cornejo. Ambos se dedicaban a la formación académica de miles de alumnos y, con el crecimiento de su equipo —que llegó a superar las 200 personas—, detectaron una carencia fundamental: nadie enseñaba cómo gestionar las emociones, cómo ser más positivos o cómo aprender a vivir mejor. A partir de esa inquietud, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en un espacio de referencia que reúne a pensadores, científicos y especialistas de primer nivel.

Luego de su presentación de las 15 horas en Montevideo, en el Teatro Metro, Rojas Estapé ofreció la misma conferencia en Punta del Este a la noche, en un Centro de Convenciones colmado. Su ingreso a la sala fue recibido con un prolongado aplauso, reflejo de la expectativa y el entusiasmo del público.

Durante su exposición, la psiquiatra señaló que llegar a Punta del Este le funciona como un recordatorio de “lo importante que es frenar y reflexionar”, invitando a los presentes a vivir la charla como un espacio de pausa, de silencio interior y de encuentro con uno mismo. Propuso que ese momento fuera un lugar donde se pudiera sonreír, llorar, emocionarse o ilusionarse, pero, sobre todo, comprenderse y aliviarse.