Marian Rojas Estapé se presentó en Punta del Este de la mano de Mentes Expertas

En los últimos años, la psiquiatra se ha convertido en una de las voces más influyentes en el ámbito de la salud mental y el desarrollo personal

Marian Rojas Estapé.

Marian Rojas Estapé. 

FOTO

Cristina Mosca y María Laura Arrosa.

Cristina Mosca y María Laura Arrosa. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Verónica Prados y Leticia Reyna.

Verónica Prados y Leticia Reyna.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Laura Tomaszewski y María Luz Janisch.

María Laura Tomaszewski y María Luz Janisch.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Federico Gallardo y María Lobo Murga.

Federico Gallardo y María Lobo Murga. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Flavia Fernández, Elizabeth Vrdoljak y Lola Arrese.

Flavia Fernández, Elizabeth Vrdoljak y Lola Arrese.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Verónica Zarazaga y Mariela Vila.

Verónica Zarazaga y Mariela Vila.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Carolina Barreiro y Manuela Rocha.

Carolina Barreiro y Manuela Rocha.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Carina Cangeri y Karina Senger.

Carina Cangeri y Karina Senger.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Valentina Fernández y Roberto Behrens.

Valentina Fernández y Roberto Behrens. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Florencia Offer, Daniela Sarachu y Cristina Helguera.

Florencia Offer, Daniela Sarachu y Cristina Helguera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Andrea Serrati y Leticia Livieres.

Andrea Serrati y Leticia Livieres. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Camila Casanova, Melina Castillos y Valentina Magallanes.

Camila Casanova, Melina Castillos y Valentina Magallanes.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rodrigo Fernández y Felipe Lafluf.

Rodrigo Fernández y Felipe Lafluf.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Valentina Barrios y Fernanda Flores.

Valentina Barrios y Fernanda Flores.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Galería: editora Patricia Mántaras, redactora Magdalena Cabrera, editora María Inés Fiordelmondo y editora jefa Carolina Villamonte.

De Galería: editora Patricia Mántaras, redactora Magdalena Cabrera, editora María Inés Fiordelmondo y editora jefa Carolina Villamonte.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Marian Rojas Estapé.

Marian Rojas Estapé.

FOTO

Mauricio Rodríguez
MAU_1640
MAU_1656
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La reconocida psiquiatra y divulgadora española Marian Rojas Estapé llegó a Uruguay de la mano de la plataforma Mentes Expertas, en el marco de una gira que convocó a miles de personas interesadas en comprender mejor el funcionamiento de la mente y aprender a vivir con mayor calma, equilibrio y alegría. La charla ofreció herramientas concretas para reflexionar sobre la salud emocional en un mundo marcado por la prisa, la hiperconexión y la exigencia constante.

Marian Rojas Estapé se ha convertido en una de las voces más influyentes en el ámbito de la salud mental y el desarrollo personal en los últimos años, gracias a su notable capacidad de comunicar temas complejos de manera clara, cercana y profundamente humana. Su presencia es habitual en redes sociales, donde cuenta con una comunidad masiva, así como en reconocidos podcasts —como Nude Project— y programas de televisión de gran audiencia, entre ellos El hormiguero, donde sus intervenciones generan amplio impacto.

La plataforma Mentes Expertas nació en 2010 casi de forma accidental, impulsada por Marina Zambrana y Perico Cornejo. Ambos se dedicaban a la formación académica de miles de alumnos y, con el crecimiento de su equipo —que llegó a superar las 200 personas—, detectaron una carencia fundamental: nadie enseñaba cómo gestionar las emociones, cómo ser más positivos o cómo aprender a vivir mejor. A partir de esa inquietud, el proyecto fue creciendo hasta convertirse en un espacio de referencia que reúne a pensadores, científicos y especialistas de primer nivel.

Luego de su presentación de las 15 horas en Montevideo, en el Teatro Metro, Rojas Estapé ofreció la misma conferencia en Punta del Este a la noche, en un Centro de Convenciones colmado. Su ingreso a la sala fue recibido con un prolongado aplauso, reflejo de la expectativa y el entusiasmo del público.

Durante su exposición, la psiquiatra señaló que llegar a Punta del Este le funciona como un recordatorio de “lo importante que es frenar y reflexionar”, invitando a los presentes a vivir la charla como un espacio de pausa, de silencio interior y de encuentro con uno mismo. Propuso que ese momento fuera un lugar donde se pudiera sonreír, llorar, emocionarse o ilusionarse, pero, sobre todo, comprenderse y aliviarse.

Uno de los conceptos centrales de la charla giró en torno a la búsqueda de la felicidad. En ese sentido, Rojas Estapé afirmó que “no estamos diseñados para ser felices, sino para la supervivencia”, una idea que resonó con fuerza entre los asistentes y abrió la puerta a una reflexión más honesta sobre las expectativas que solemos depositar en la vida cotidiana.

La visita de Marian Rojas Estapé a Uruguay dejó en claro el creciente interés del público por abordar la salud mental desde una mirada integral, accesible y profundamente humana, confirmando el impacto de Mentes Expertas como una plataforma que busca, precisamente, generar conciencia y bienestar en tiempos de cambio acelerado.

