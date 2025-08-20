¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

¿Qué hay en el fondo del mar uruguayo?

El proyecto Uruguay Sub200 explorará las profundidades de las aguas uruguayas hasta los 3.000 metros

Docente del Centro Universitario Regional del Este de la Udelar Fabrizio Scarabino, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, director del Museo Nacional de Historia Natural Javier González y director de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología Gonzalo Tancredi.

Docente del Centro Universitario Regional del Este de la Udelar Fabrizio Scarabino, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, director del Museo Nacional de Historia Natural Javier González y director de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología Gonzalo Tancredi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ileana Castro, Virginia Hernández y Marina García.

Ileana Castro, Virginia Hernández y Marina García.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Verónica Moreno y Leonardo Penni.

Verónica Moreno y Leonardo Penni.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Paula Flores, Francis Ustria y Antonella Barboza.

Paula Flores, Francis Ustria y Antonella Barboza.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cleber Chaves y Elena Senar.

Cleber Chaves y Elena Senar.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El proyecto Uruguay Sub200, que iniciará el viernes 22 y terminará el 19 de setiembre, explorará las profundidades de las aguas uruguayas a más de 3.000 metros. Se trata de un submarino no tripulado que filmará y transmitirá en tiempo real los hallazgos encontrados. La presentación de la iniciativa se realizó el sábado 9 en el Museo Nacional de Historia Natural. Allí los expertos explicaron que se tratará de una experiencia similar a la argentina en el cañón submarino de Mar del Plata, que fue llevada adelante por el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

Fabrizio Scarabino, docente e investigador del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República (Udelar), dijo a Galería que se trata de una expedición en todas las aguas nacionales. “Nuestro objetivo final es que Uruguay sea un país más marino”, afirmó. Sobre los hallazgos sostuvo que podrían ser similares a los argentinos, aunque esperan que sean más interesantes que los realizados en el país vecino porque las aguas de Uruguay están conformadas por corrientes más cálidas. “Las expectativas son enormes”, sostuvo. Los investigadores esperan que este estudio ayude, además, a fomentar el manejo sostenible de nuestros ecosistemas marinos.

Leé además

SuBastian, el submarino no tripulado de origen estadounidense, llega a Uruguay para explorar profundidades desconocidas hasta ahora, con una tecnología amable con la biodiversidad
Hacia lo desconocido

Uruguay Sub200: comienza la expedición para conocer los misterios del fondo de nuestro mar

Por Milene Breito Pistón
Terminal de NSAL en Nueva Palmira
Uruguay

Naviera cierra sucursal en Uruguay en el medio del juicio entre sus accionistas

Por Guillermo Draper
Fachada de la sucursal 19 de Junio del Banco República
Números de la semana

Depósitos, créditos, ventas comerciales e inflación en Uruguay en números

Por Redacción Búsqueda

A nivel técnico, se trata de un barco que recorre los espacios a explorar, luego se sumerge un vehículo operado remotamente (ROV), un sonar multihaz y sistemas de muestreo remoto para obtener datos precisos de las profundidades marinas.

Selección semanal
Entrevista

Uruguay y China trabajan para usar las monedas locales en el comercio bilateral, dice el embajador Huang Yazhong

Por Guillermo Draper
Estafas

A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
“Muerte digna”

En un nuevo escenario parlamentario, la eutanasia volvió a tener media sanción tres años después

Por Leonel García
Educación

El gobierno quiere recuperar la esencia del Programa Maestros Comunitarios que quedó “metido en las aulas” tras la pandemia

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

Los directores de cine argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.
Video

Mariano Cohn y Gastón Duprat: “Lo peor que le puede pasar a una película es ir a dormir a una sala de cinearte con tres viejos mirándola”

Por Patricia Mántaras de la Orden
Estudiar en el exterior: la nueva aspiración de las generaciones más jóvenes

Estudiar en el exterior: la nueva aspiración de las generaciones más jóvenes

Por Magdalena Cabrera
Los propietarios querían que el living fuese un espacio abierto, así que decidieron abrir una arcada que dialoga con el mobiliario y con el resto de la casa.

El reciclaje de una casa en Manantiales de Carrasco en tonos neutros pero con algunas 'sorpresas'

Por Federica Chiarino Vanrell
Lionel Messi ovacionado en su primer partido en Jamaica con el Inter de Miami.
Video

El aura en tiempos de memes

Por Felipe Barbeito