Amazon anuncia despidos: 30.000 empleos afectados en ajuste de personal

La reducción afectará cerca del 10 % de los aproximadamente 350.000 puestos de trabajo de oficina de Amazon , aunque, según los informes, no impactará en la fuerza laboral de distribución y almacén, que constituye la mayoría de los más de 1,5 millones de empleados de la compañía.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Amazon, con sede en Seattle, no respondió a las consultas de la AFP sobre los recortes planeados, informados por el Wall Street Journal, el New York Times y otros medios que citaron fuentes anónimas.

Tecnología Los uruguayos ya adoptaron la inteligencia artificial, pero sin entenderla del todo

Tecnología Una caída de la nube de Amazon provoca errores en numerosas webs y apps

Las acciones de la empresa cerraron la jornada con una leve alza tras difundirse la noticia de esta posible medida de reducción de costos.

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó el potencial de la inteligencia artificial para optimizar las operaciones en el lugar de trabajo, desde la interacción con los clientes en línea hasta la eficiencia de las oficinas.

“Nuestra convicción de que la IA transformará la experiencia de cada cliente está empezando a concretarse”, afirmó Jassy durante la última presentación de resultados trimestrales.

Embed - Amazon sucumbe ante la inteligencia artificial y anuncia que eliminará al menos 14.000 empleos

Amazon publicará sus próximos resultados el jueves y forma parte de los gigantes tecnológicos bajo presión para demostrar el valor de sus enormes inversiones en IA.

“AWS enfrentará presión para mostrar un aumento en los ingresos y una mejora del margen operativo, a la luz de sus significativas inversiones en inteligencia artificial”, señaló Sky Canaves, analista principal de Emarketer, refiriéndose a la unidad de computación en la nube Amazon Web Services.

La compañía también podría enfrentar cuestionamientos sobre una reciente interrupción de AWS.

La semana pasada, varios servicios populares de Internet, desde plataformas de streaming hasta aplicaciones de mensajería y servicios bancarios, estuvieron fuera de línea durante horas debido a un fallo en la red en la nube de Amazon, lo que evidencia la dependencia global de la infraestructura del gigante tecnológico.

La interrupción afectó plataformas de streaming, incluido Prime Video de Amazon y Disney+, así como servicios como Perplexity AI, Fortnite, Airbnb, Snapchat y Duolingo. También se reportaron problemas en Europa con aplicaciones de mensajería y telefonía móvil, como Signal y WhatsApp, según Downdetector.

Usuarios de todo el mundo experimentaron dificultades para acceder a sitios web, incluida la propia tienda de comercio electrónico de Amazon. Algunos bancos, como Lloyd’s, también se vieron afectados, señalando a Amazon Web Services como la causa.

La empresa identificó el “desencadenante del evento” como un problema relacionado con el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), que funciona como una libreta de direcciones de Internet para dirigir el tráfico de datos.

AWS lidera el mercado de la computación en la nube, seguido de cerca por Microsoft Azure y Google Cloud. Empresas, gobiernos y consumidores de todo el mundo dependen de su infraestructura para realizar actividades en línea.

FUENTE:FRANCE24