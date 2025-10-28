  • Cotizaciones
    martes 28 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Amazon anuncia despidos: 30.000 empleos afectados en ajuste de personal

    Amazon despedirá a decenas de miles de empleados de oficina mientras el gigante del comercio electrónico y la tecnología recorta costos en medio de crecientes inversiones en inteligencia artificial, según informes de medios estadounidenses

    Trabajador de Amazon.

    Trabajador de Amazon.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La reducción afectará cerca del 10 % de los aproximadamente 350.000 puestos de trabajo de oficina de Amazon, aunque, según los informes, no impactará en la fuerza laboral de distribución y almacén, que constituye la mayoría de los más de 1,5 millones de empleados de la compañía.

    Amazon, con sede en Seattle, no respondió a las consultas de la AFP sobre los recortes planeados, informados por el Wall Street Journal, el New York Times y otros medios que citaron fuentes anónimas.

    Leé además

    Técnico de Amazon trabaja en los servicios web de la empresa.
    Tecnología

    Una caída de la nube de Amazon provoca errores en numerosas webs y apps

    Por RFI
    Celular con aplicaciones de IA.
    Tecnología

    Los uruguayos ya adoptaron la inteligencia artificial, pero sin entenderla del todo

    Por Redacción Búsqueda

    Las acciones de la empresa cerraron la jornada con una leve alza tras difundirse la noticia de esta posible medida de reducción de costos.

    El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó el potencial de la inteligencia artificial para optimizar las operaciones en el lugar de trabajo, desde la interacción con los clientes en línea hasta la eficiencia de las oficinas.

    “Nuestra convicción de que la IA transformará la experiencia de cada cliente está empezando a concretarse”, afirmó Jassy durante la última presentación de resultados trimestrales.

    Embed - Amazon sucumbe ante la inteligencia artificial y anuncia que eliminará al menos 14.000 empleos

    Amazon publicará sus próximos resultados el jueves y forma parte de los gigantes tecnológicos bajo presión para demostrar el valor de sus enormes inversiones en IA.

    “AWS enfrentará presión para mostrar un aumento en los ingresos y una mejora del margen operativo, a la luz de sus significativas inversiones en inteligencia artificial”, señaló Sky Canaves, analista principal de Emarketer, refiriéndose a la unidad de computación en la nube Amazon Web Services.

    La compañía también podría enfrentar cuestionamientos sobre una reciente interrupción de AWS.

    La semana pasada, varios servicios populares de Internet, desde plataformas de streaming hasta aplicaciones de mensajería y servicios bancarios, estuvieron fuera de línea durante horas debido a un fallo en la red en la nube de Amazon, lo que evidencia la dependencia global de la infraestructura del gigante tecnológico.

    La interrupción afectó plataformas de streaming, incluido Prime Video de Amazon y Disney+, así como servicios como Perplexity AI, Fortnite, Airbnb, Snapchat y Duolingo. También se reportaron problemas en Europa con aplicaciones de mensajería y telefonía móvil, como Signal y WhatsApp, según Downdetector.

    Usuarios de todo el mundo experimentaron dificultades para acceder a sitios web, incluida la propia tienda de comercio electrónico de Amazon. Algunos bancos, como Lloyd’s, también se vieron afectados, señalando a Amazon Web Services como la causa.

    La empresa identificó el “desencadenante del evento” como un problema relacionado con el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), que funciona como una libreta de direcciones de Internet para dirigir el tráfico de datos.

    AWS lidera el mercado de la computación en la nube, seguido de cerca por Microsoft Azure y Google Cloud. Empresas, gobiernos y consumidores de todo el mundo dependen de su infraestructura para realizar actividades en línea.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Ministerio de Defensa

    : EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Por Guillermo Draper
    Entrevista

    Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Impuestos

    Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    “Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Paro general parcial del PIT-CNT en agosto de 2025.

    Paro parcial del PIT-CNT con el Presupuesto Nacional y las negociaciones salariales como ejes centrales

    Por Redacción Búsqueda
    Motociclista circulando por la rambla de Montevideo. 

    Conducir vehículos sin autorización, una falta que creció más de 700% en los últimos 10 años

    Por Santiago Sánchez
    6 cafeterías ideales para teletrabajar en Montevideo y alrededores

    6 cafeterías ideales para teletrabajar en Montevideo y alrededores

    Por Redacción Galería
    Bache sobre la avenida Santa Teresa, en la entrada a Punta del Diablo.

    Rocha: cruces políticos por una obra de acceso a Punta del Diablo que se deterioró en menos de un año

    Por Lucía Cuberos