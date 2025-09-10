  • Cotizaciones
    Apple presenta el iPhone 17 Air en medio de la carrera por la inteligencia artificial

    El gigante tecnológico Apple presentó el martes su nueva línea de iPhone 17, incluido un modelo ultradelgado Air, mientras se esfuerza por demostrar que puede seguir el ritmo en la carrera de la inteligencia artificial (IA) generativa

    Personas interactúan con el nuevo iPhone 17 de Apple en un evento de lanzamiento de productos de Apple en el campus de Apple Park en Cupertino, California, EE.UU.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La potencia de Silicon Valley realizó su evento anual de lanzamiento del iPhone en medio de crecientes desafíos: la Casa Blanca presiona a la compañía para que reduzca su dependencia de la fabricación china, mientras que los inversores se preguntan si Apple está realmente preparado para la era de la IA.

    A esto se suman las dificultades derivadas de las elevadas políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump.

    Las acciones de Apple han caído más de un 3% desde que el republicano asumió el cargo en enero pasado.

    Tim-Cook
    &nbsp;El CEO de Apple, Tim Cook, sostiene los nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Air.

    El CEO de Apple, Tim Cook, sostiene los nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Air.

    En este contexto, la tecnológica apuesta por un producto que espera impulse un gran ciclo de compras de iPhone y revierta la tendencia de los clientes a conservar sus dispositivos durante más tiempo antes de renovarlos.

    Para revitalizar su marca, Apple presentó el iPhone 17 Air, al que el director general Tim Cook calificó como “una revolución total”.

    Con tan solo 5,6 mm de grosor, el dispositivo de 999 dólares incorpora el nuevo procesador A19 Pro de Apple (el más potente para iPhone hasta la fecha) y promete una batería que dura todo el día y hasta 40 horas de reproducción de video. Además, esta nueva línea abandona las tarjetas SIM físicas en favor de sus versiones virtuales eSIM.

    El Air se une a la gama estándar de Apple, que incluye el iPhone Pro 17 premium, el modelo más caro y de mayor rendimiento de la compañía.

    Airpods
    Una persona prueba los nuevos AirPods Pro 3 de Apple en un evento de lanzamiento de productos de Apple.

    Una persona prueba los nuevos AirPods Pro 3 de Apple en un evento de lanzamiento de productos de Apple.

    Si bien todos los dispositivos nuevos incorporan tecnología de IA generativa, Apple no ha hecho ningún anuncio importante sobre la expansión de sus capacidades de IA más allá de las actualizaciones de las funciones existentes en su sistema “Apple Intelligence”.

    El impulso de la compañía hacia la IA ha tenido dificultades para consolidarse desde el lanzamiento de “Apple Intelligence” a finales de 2024.

    Los usuarios se han mostrado especialmente decepcionados con las mejoras de Siri, que sigue siendo sorprendentemente básica a pesar de años de promesas.

