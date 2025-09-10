Denuncian que Meta escondió estudios sobre la seguridad infantil en el metaverso

Tras ser sometido al escrutinio del Congreso en 2021, el gigante de las redes sociales contrató abogados para filtrar, editar y, en ocasiones, vetar investigaciones de seguridad sensibles, denunciaron seis investigadores.

En sus denuncias, reveladas por primera vez en The Washington Post, afirman que el equipo legal de Meta intentó “establecer una negación plausible” sobre los efectos negativos de los productos de realidad virtual de la compañía en los usuarios jóvenes.

Aunque la realidad virtual le ha generado importantes pérdidas a la empresa propietaria de Facebook e Instagram, Meta es una fuerza líder en esta industria, principalmente a través de su línea de dispositivos Quest, incluyendo el exitoso visor Quest 3.

“Meta es consciente de que su plataforma de RV está llena de menores de edad. Meta ignora deliberadamente este conocimiento, a pesar de ser obvio para cualquiera que use sus productos”, declaró la exinvestigadora de Meta, Cayce Savage, en la audiencia del Senado.

Según el Post, documentos internos muestran que, después de que la exgerente de producto de Meta Frances Haugen filtrara información perjudicial sobre las políticas de contenido de la compañía, la empresa impuso nuevas normas a cualquier investigación sobre temas “sensibles”, como infancia, género, raza y acoso.

Esto incluía la recomendación de que los investigadores “tuvieran cuidado” sobre cómo enmarcaban sus estudios, evitando términos como “ilegal” o afirmar que algo “viola” leyes específicas.

Sin embargo, los documentos revelan que empleados advirtieron repetidamente que los menores de 13 años estaban eludiendo las restricciones de edad para usar los servicios de realidad virtual de Meta.

En 2017, un empleado estimó que en algunas salas virtuales entre el 80% y el 90% de los usuarios eran menores de edad. “Este es el tipo de cosas que acaban en los titulares, y de forma muy negativa”, advirtió.

En declaraciones al Post, Meta negó las acusaciones, y la portavoz Dani Lever las calificó de “narrativa predeterminada y falsa” basada en ejemplos seleccionados.

“Respaldamos el excelente trabajo de nuestro equipo de investigación y estamos consternados por estas tergiversaciones de sus esfuerzos”, dijo Lever, señalando que la empresa ha desarrollado diversas protecciones de seguridad para usuarios jóvenes.

El investigador Jason Sattizahn declaró en la audiencia del Senado que estaba “muy claro que Meta es incapaz de cambiar sin ser forzada por el Congreso”.

“Ya sea por compromiso o por obtener ganancias a cualquier precio, han tenido oportunidades inmerecidas de corregir su comportamiento, y no lo han hecho”, dijo Sattizahn a los senadores.

Con AFP

FUENTE:RFI