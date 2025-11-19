  • Cotizaciones
    El aumento del uso de la IA en la atención de salud requiere salvaguardias jurídicas, afirma la OMS

    El aumento del uso de la inteligencia artificial (IA) en la atención de salud requiere de fortalecer las garantías jurídicas para proteger a los pacientes y los trabajadores sanitarios, afirmó este miércoles la división para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

    Sede-OMS.jpeg
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La antena de la OMS para Europa llegó a esta conclusión tras un estudio sobre la adopción y la regulación de la IA en el ámbito de la salud, realizado en base a las respuestas de 50 de los 53 países de su jurisdicción, que incluye también Estados de Asia Central.

    Solamente cuatro países, un 8%, adoptaron una estrategia nacional sobre la IA en el ámbito de la salud y siete están en proceso, indica el informe.

    Joven usa un celular.
    Tecnología

    Un caso en Médanos de Solymar reabre el debate sobre los 'deepfakes' sexuales y la necesidad de una ley para penalizarlos

    Por José Frugoni
    Sede de la Unión Europea
    Tecnología

    La UE retrasa la entrada en vigor de normas sobre IA de "alto riesgo" ante la presión para impulsar la innovación

    Por France 24

    “Estamos ante una encrucijada”, afirmó en un comunicado Natasha Azzopardi-Muscat, directora de Sistemas de Salud de la OMS para Europa.

    Diagnósticos

    Para Azzopardi-Muscat, la IA puede ser utilizada para “mejorar la salud y el bienestar de las personas, reducir la carga de trabajo de los profesionales de la salud agotados y que bajen los costos”, pero advirtió que también puede “socavar la seguridad de los pacientes, comprometer su privacidad y reforzar las desigualdades”.

    Cerca de dos tercios de los países ya utilizan la asistencia de la IA para los diagnósticos, especialmente para el análisis de imágenes, y la mitad recurren a robots conversacionales para la asistencia de los pacientes.

    Resultados sesgados

    La OMS instó a los países “a tomar en cuenta los potenciales riesgos, especialmente en relación a resultados sesgados o de mala calidad, los sesgos de la automatización, la erosión de las competencias de los trabajadores, la reducción de la interacción” con los pacientes y una desigualdad de resultados para poblaciones marginadas.

    La regulación no logra mantener el ritmo frente a la adopción de nuevas tecnologías, señala la OMS, que afirma que nueve países de diez mencionan la incertidumbre jurídica como principal freno a la utilización de la IA.

    La división de la OMS pidió a los países que clarifiquen las responsabilidades, que pongan en marcha mecanismos de indemnización y se aseguren de que las herramientas de la IA “sean probadas en términos de seguridad, equidad y eficacia” antes de ser implementadas.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Interpelación a Lustemberg

    Álvaro Danza: la oposición busca su renuncia y el oficialismo espera que auditorías den herramientas para el contragolpe

    Por Leonel García
    Seguridad Pública

    Drogas en envíos postales: la Policía busca que paquetes sospechosos se abran sin autorización judicial

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Agro

    La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

    Por Mauro Florentín
    Contexto argentino

    La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

    Por Damian Szvalb

    Trabajadores de UKG en las oficinas del LATU.

    Cierre de UKG en Uruguay con despidos inmediatos, poca información y preocupación sindical

    Por Redacción Búsqueda
    Joven usa un celular.

    Un caso en Médanos de Solymar reabre el debate sobre los 'deepfakes' sexuales y la necesidad de una ley para penalizarlos

    Por José Frugoni
    Trabajadora de un establecimiento frutícola

    Trabajar en Uruguay: 70% es feliz y más de un tercio se considera mal remunerado

    Por Redacción Búsqueda
    El estado de la primera OPV, en Astilleros Cardama.

    Documentos notariales presentados por Cardama son "copias falsificadas", concluye informe

    Por Guillermo Draper