El aumento del uso de la IA en la atención de salud requiere salvaguardias jurídicas, afirma la OMS

El aumento del uso de la inteligencia artificial (IA) en la atención de salud requiere de fortalecer las garantías jurídicas para proteger a los pacientes y los trabajadores sanitarios, afirmó este miércoles la división para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

La antena de la OMS para Europa llegó a esta conclusión tras un estudio sobre la adopción y la regulación de la IA en el ámbito de la salud, realizado en base a las respuestas de 50 de los 53 países de su jurisdicción, que incluye también Estados de Asia Central.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Solamente cuatro países, un 8%, adoptaron una estrategia nacional sobre la IA en el ámbito de la salud y siete están en proceso, indica el informe.

“Estamos ante una encrucijada”, afirmó en un comunicado Natasha Azzopardi-Muscat, directora de Sistemas de Salud de la OMS para Europa.

Diagnósticos Para Azzopardi-Muscat, la IA puede ser utilizada para “mejorar la salud y el bienestar de las personas, reducir la carga de trabajo de los profesionales de la salud agotados y que bajen los costos”, pero advirtió que también puede “socavar la seguridad de los pacientes, comprometer su privacidad y reforzar las desigualdades”.

Cerca de dos tercios de los países ya utilizan la asistencia de la IA para los diagnósticos, especialmente para el análisis de imágenes, y la mitad recurren a robots conversacionales para la asistencia de los pacientes.