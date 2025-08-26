  • Cotizaciones
    El caso Kick reabre el debate sobre la moderación en servicios de streaming

    Tras la muerte en directo del streamer Jean Pormanove en Kick, las autoridades francesas, que bloquearon el canal la semana pasada, critican duramente la plataforma. Sus normas de moderación son mínimas, a pesar de que paga el 95% de los ingresos generados a los streamers

    Esta fotografía muestra pantallas que muestran el logotipo y la página de inicio de la plataforma australiana Kick, el 21 de agosto de 2025

    Esta fotografía muestra pantallas que muestran el logotipo y la página de inicio de la plataforma australiana Kick, el 21 de agosto de 2025

    FOTO

    AFP
    France 24
    Por France 24

    Kick se encuentra en el centro de un escándalo tras la muerte del streamer francés Jean Pormanove, ocurrida el 18 de agosto durante una transmisión en vivo. La plataforma, conocida por su modelo de videos en directo con reglas de moderación mínimas y un esquema de compensación muy favorable para los creadores, ha sido objeto de duras críticas.

    Pormanove, de 46 años, había denunciado en sus transmisiones haber sufrido violencia y abusos por parte de otros dos streamers durante 12 días, mientras miles de internautas lo seguían en tiempo real. Sin embargo, la autopsia difundida el jueves 21 de agosto concluyó que su muerte “no estuvo relacionada con la intervención de un tercero”.

    Frente a la presión pública, las autoridades francesas cuestionaron con firmeza a Kick. La empresa anunció el miércoles que bloqueaba a todos los implicados mientras se desarrollaban las investigaciones. Pero, en un giro sorpresivo, decidió luego levantar el bloqueo del canal de Pormanove, lo que permitió nuevamente el acceso al público. La medida duró poco: al día siguiente, las autoridades lograron que el canal fuera bloqueado otra vez.

    ¿De dónde viene Kick?

    Con sede en Melbourne, Australia, la plataforma —reconocible por su logotipo pixelado en verde neón— fue fundada en 2022 por dos jóvenes multimillonarios: el australiano Ed Craven y el estadounidense Bijan Tehrani, quienes hicieron su fortuna en el negocio de las apuestas con bitcoin.

    Ambos son también los creadores del casino online Stake, que en 2024 generó ingresos por 4.700 millones de dólares, lo que lo posiciona, según Forbes, como una de las plataformas de juego más grandes del mundo. Craven y Tehrani lanzaron Kick tras ser expulsados de Twitch por promocionar su casino.

    Desde entonces, la plataforma se distinguió por su moderación laxa, atrayendo a numerosos streamers expulsados de Twitch, como el estadounidense Adin Ross —seguidor de Donald Trump— y a figuras polémicas como Marvel Fitness, condenado en Francia en 2021 por acoso en línea. En Kick.com se han llegado a transmitir videos con violencia explícita, partidas de juegos de azar y contenido sexual.

    Según la ministra delegada de Asuntos Digitales, Clara Chappaz, la empresa cuenta con apenas 75 moderadores en todo el mundo, ninguno de los cuales habla francés.

    Tras la muerte del streamer Jean Pormanove, Kick se comprometió a revisar sus reglas de moderación y los mecanismos de supervisión de contenidos en coordinación con el regulador digital francés, Arcom.

    ¿De qué vive Kick?

    La plataforma se sostiene con un modelo de negocio especialmente atractivo para los creadores: entrega el 95 % de los ingresos a los streamers y conserva apenas el 5 %. En contraste, la mayoría de sus competidores se quedan con cerca de la mitad de lo generado.

    De esta manera, los streamers pueden obtener sumas significativas gracias a suscriptores de pago y a las donaciones de internautas durante las transmisiones en vivo que disfrutan.

    Kick no publica datos sobre su base de miembros o suscriptores activos, pero el sitio especializado Streamscharts estimó que en julio registró una audiencia promedio de 855.000 espectadores en el mundo, lejos todavía de los 2,2 millones de usuarios que reunió Twitch en el mismo período.

    Aunque más discreta que sus rivales, Kick ha sabido atraer a figuras influyentes de Internet. En agosto, por ejemplo, el youtuber MrBeast organizó en la plataforma una colecta para financiar acceso a agua potable, con la que recaudó 12 millones de dólares, un récord en campañas de caridad en línea.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

