El jefe de robótica de OpenAI dimite por el posible uso de la IA para la guerra y la vigilancia
Una alta ejecutiva de robótica de OpenAI dijo el sábado que había renunciado debido al acuerdo de la compañía con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para permitir que su inteligencia artificial se utilice para la guerra y la posible vigilancia doméstica
La principal ejecutiva de robótica de OpenAI dijo el sábado que había renunciado debido al acuerdo del gigante de la inteligencia artificial con el gobierno de Estados Unidos para permitir el despliegue de su tecnología para la guerra y la vigilancia doméstica.
La compañía detrás de ChatGPT consiguió un contrato de defensa con el Pentágono el mes pasado, horas después de que su rival Anthropic se negara a aceptar el uso militar incondicional de su tecnología.
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, publicó más tarde en X que la empresa emergente modificaría un contrato para que sus modelos no se utilizaran para la “vigilancia doméstica de personas y ciudadanos estadounidenses”, después de las críticas de que estaba dando demasiado poder a los funcionarios militares sin supervisión.
Caitlin Kalinowski dijo que le importaba profundamente “el equipo de Robótica y el trabajo que construimos juntos”, pero que “la vigilancia de los estadounidenses sin supervisión judicial y la autonomía letal sin autorización humana son líneas que merecían más deliberación de la que recibieron”.
“Se trataba de principios, no de personas”, escribió en una publicación en X. Kalinowski escribió en una publicación de seguimiento que no estaba de acuerdo con la prisa en el acuerdo entre OpenAI y el Pentágono. “Para ser clara, mi problema es que el anuncio se hizo de manera apresurada y sin definir los límites”, escribió.
Se trata, ante todo, de una cuestión de gobernanza. Son asuntos demasiado importantes como para apresurar acuerdos o anuncios.
La negativa de Anthropic a autorizar el uso de sus modelos de IA de Claude provocó una reacción negativa de los funcionarios estadounidenses.
Kalinowski trabajó anteriormente en Meta, desarrollando sus gafas de realidad aumentada.