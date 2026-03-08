El jefe de robótica de OpenAI dimite por el posible uso de la IA para la guerra y la vigilancia

Una alta ejecutiva de robótica de OpenAI dijo el sábado que había renunciado debido al acuerdo de la compañía con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para permitir que su inteligencia artificial se utilice para la guerra y la posible vigilancia doméstica

La principal ejecutiva de robótica de OpenAI dijo el sábado que había renunciado debido al acuerdo del gigante de la inteligencia artificial con el gobierno de Estados Unidos para permitir el despliegue de su tecnología para la guerra y la vigilancia doméstica.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La compañía detrás de ChatGPT consiguió un contrato de defensa con el Pentágono el mes pasado, horas después de que su rival Anthropic se negara a aceptar el uso militar incondicional de su tecnología.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, publicó más tarde en X que la empresa emergente modificaría un contrato para que sus modelos no se utilizaran para la “vigilancia doméstica de personas y ciudadanos estadounidenses”, después de las críticas de que estaba dando demasiado poder a los funcionarios militares sin supervisión.

Caitlin Kalinowski dijo que le importaba profundamente “el equipo de Robótica y el trabajo que construimos juntos”, pero que “la vigilancia de los estadounidenses sin supervisión judicial y la autonomía letal sin autorización humana son líneas que merecían más deliberación de la que recibieron”.

Embed I resigned from OpenAI. I care deeply about the Robotics team and the work we built together. This wasn’t an easy call. AI has an important role in national security. But surveillance of Americans without judicial oversight and lethal autonomy without human authorization are… — Caitlin Kalinowski (@kalinowski007) March 7, 2026 “Se trataba de principios, no de personas”, escribió en una publicación en X. Kalinowski escribió en una publicación de seguimiento que no estaba de acuerdo con la prisa en el acuerdo entre OpenAI y el Pentágono. “Para ser clara, mi problema es que el anuncio se hizo de manera apresurada y sin definir los límites”, escribió.