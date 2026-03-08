  • Cotizaciones
    domingo 08 de marzo de 2026

    El jefe de robótica de OpenAI dimite por el posible uso de la IA para la guerra y la vigilancia

    Una alta ejecutiva de robótica de OpenAI dijo el sábado que había renunciado debido al acuerdo de la compañía con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para permitir que su inteligencia artificial se utilice para la guerra y la posible vigilancia doméstica

    Celular con la app de OpenAI.

    Celular con la app de OpenAI.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La principal ejecutiva de robótica de OpenAI dijo el sábado que había renunciado debido al acuerdo del gigante de la inteligencia artificial con el gobierno de Estados Unidos para permitir el despliegue de su tecnología para la guerra y la vigilancia doméstica.

    La compañía detrás de ChatGPT consiguió un contrato de defensa con el Pentágono el mes pasado, horas después de que su rival Anthropic se negara a aceptar el uso militar incondicional de su tecnología.

