El Parlamento discutió 40 años atrás sobre inteligencia artificial y hoy que vive su auge tiene pendiente su regulación

Ante lo expuesto por su colega, el senador nacionalista Luis Alberto Lacalle pidió la palabra rápidamente. “Quizás si pudiéramos volver a la economía bucólica de un campesino cada media hectárea con una azada habría más ocupación. Lo que sucede es que hoy tenemos los tractores y no podemos impedir que se compita de esa forma. Sé que es un ejemplo demasiado simplista; pero realmente el planteamiento del señor senador Batalla me obliga a mostrar la contracara de lo que él me señala, porque está diciendo que nos neguemos in limine (de entrada), sin analizar, a intentar colocar a nuestro país, y por ende a nuestra gente, en las mejores condiciones para un tiempo que va a venir, que ya está presente”, contestó.