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    La falla mundial de Microsoft afecta a hospitales, empresas y millones de usuarios

    La caída mundial de Microsoft afectó a millones de usuarios, la red de salud británica y empresas automovilísticas, entre otros sectores; la interrupción continuaba este viernes y el gigante estadounidense aún no había logrado restablecer por completo sus sistemas

    Un dispositivo muestra el logotipo de Microsoft mientras el software Teams muestra un mensaje de error en una computadora portátil, en Londres, Gran Bretaña, el 13 de noviembre de 2026.

    Un dispositivo muestra el logotipo de Microsoft mientras el software Teams muestra un mensaje de error en una computadora portátil, en Londres, Gran Bretaña, el 13 de noviembre de 2026.

    FOTO

    EFE/EPA/NEIL HALL
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    En la mañana del viernes 13, Microsoft informó que “el tráfico se está restableciendo gradualmente” y que observaba “mejoras”. La empresa no precisó cuándo esperaba recuperar la normalidad del servicio.

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    Por France 24

    La avería se extendió por todo el mundo en menos de una hora y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en decenas de países y territorios, según el sitio de seguimiento de fallas Downdetector.

    Un mapa publicado por esa plataforma en X mostró que la interrupción afectó a usuarios de todo el continente americano y de distintas zonas de Europa, Asia y África.

    “Grave impacto”

    En Reino Unido, varias entidades locales del NHS (el servicio público de salud británico) reportaron dificultades debido a los fallos en el sistema de Microsoft.

    Estas incidencias tienen “un grave impacto en los servicios de ambulancias y los centros del NHS”, dijo Rachel Harrison, del sindicato GMB, aunque indicó que “las intervenciones de urgencia” parecen estar “a salvo”.

    El personal de los servicios telefónicos de atención médica y de llamadas de emergencia “no puede transmitir la información relativa a los pacientes como lo hace habitualmente, lo que está provocando una acumulación considerable de trabajo pendiente y amenaza con generar el caos”, explicó la sindicalista en un comunicado enviado a la AFP.

    En Nueva Zelanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un aviso indicando que su “capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada por la interrupción global de Microsoft”, lo que repercutía en “todas las embajadas, consulados y oficinas de representación del país en todo el mundo”.

    El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, advirtió en la prensa local de que la avería tendría “un impacto significativo” debido al elevado número de personas que utilizan los programas de Microsoft.

    Sin contacto con los clientes

    Numerosas empresas informaron del impacto del parón en los servicios del gigante del software. En India, varias compañías aéreas advirtieron que probablemente no recibirían las solicitudes de sus clientes.

    El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Workhorse Group aplazó la publicación de sus resultados del tercer trimestre, y el operador bursátil Euronext sugirió a las empresas cotizadas en sus mercados ponerse en contacto por teléfono en caso necesario, aunque aseguró que sus operaciones se desarrollaban sin problemas.

    El gigante estadounidense indicó inicialmente que investigaba informes de interrupciones “en las Américas”, pero después confirmó que "el problema puede afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región".

    Microsoft 365 es el servicio de suscripción en la nube de la empresa, que incluye aplicaciones tan utilizadas como Outlook y Teams.

    “Lamentamos que las averías ocurridas hoy hayan causado molestias a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver este problema”, se disculpó en la red social X Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos del grupo estadounidense.

    En julio de 2024, un fallo informático relacionado con la actualización de un software del grupo de ciberseguridad CrowdStrike en Windows, paralizó aeropuertos, hospitales y muchas otras organizaciones, provocando un caos gigantesco en todo el mundo.

    © 2026 AFP

    FUENTE:FRANCE24

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