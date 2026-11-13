La falla mundial de Microsoft afecta a hospitales, empresas y millones de usuarios

La incidencia, que comenzó el jueves 12 debido a una “carga elevada” en su infraestructura , afectó especialmente al servicio de correo Outlook. También provocó problemas en la aplicación de mensajería Teams y en el asistente de inteligencia artificial Copilot.

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En la mañana del viernes 13, Microsoft informó que “el tráfico se está restableciendo gradualmente” y que observaba “mejoras”. La empresa no precisó cuándo esperaba recuperar la normalidad del servicio.

“Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente”, señaló la compañía, que descartó así la posibilidad de un ciberataque .

La avería se extendió por todo el mundo en menos de una hora y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en decenas de países y territorios, según el sitio de seguimiento de fallas Downdetector.

Un mapa publicado por esa plataforma en X mostró que la interrupción afectó a usuarios de todo el continente americano y de distintas zonas de Europa, Asia y África.

“Grave impacto”

En Reino Unido, varias entidades locales del NHS (el servicio público de salud británico) reportaron dificultades debido a los fallos en el sistema de Microsoft.

Estas incidencias tienen “un grave impacto en los servicios de ambulancias y los centros del NHS”, dijo Rachel Harrison, del sindicato GMB, aunque indicó que “las intervenciones de urgencia” parecen estar “a salvo”.

El personal de los servicios telefónicos de atención médica y de llamadas de emergencia “no puede transmitir la información relativa a los pacientes como lo hace habitualmente, lo que está provocando una acumulación considerable de trabajo pendiente y amenaza con generar el caos”, explicó la sindicalista en un comunicado enviado a la AFP.

En Nueva Zelanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un aviso indicando que su “capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada por la interrupción global de Microsoft”, lo que repercutía en “todas las embajadas, consulados y oficinas de representación del país en todo el mundo”.

El ministro de Economía de Japón, Ryosei Akazawa, advirtió en la prensa local de que la avería tendría “un impacto significativo” debido al elevado número de personas que utilizan los programas de Microsoft.

Sin contacto con los clientes

Numerosas empresas informaron del impacto del parón en los servicios del gigante del software. En India, varias compañías aéreas advirtieron que probablemente no recibirían las solicitudes de sus clientes.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Workhorse Group aplazó la publicación de sus resultados del tercer trimestre, y el operador bursátil Euronext sugirió a las empresas cotizadas en sus mercados ponerse en contacto por teléfono en caso necesario, aunque aseguró que sus operaciones se desarrollaban sin problemas.

El gigante estadounidense indicó inicialmente que investigaba informes de interrupciones “en las Américas”, pero después confirmó que "el problema puede afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región".

Microsoft 365 es el servicio de suscripción en la nube de la empresa, que incluye aplicaciones tan utilizadas como Outlook y Teams.

“Lamentamos que las averías ocurridas hoy hayan causado molestias a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver este problema”, se disculpó en la red social X Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos del grupo estadounidense.

@MSFT365Status We regret that today’s outages caused disruptions for our customers, and we are working to address the issue. We will continue to share more information as soon as we have it, and for now I can confirm that there is no indication this is the result of malicious or cyber activity. — Charles Lamanna (@clamanna) November 13, 2026

En julio de 2024, un fallo informático relacionado con la actualización de un software del grupo de ciberseguridad CrowdStrike en Windows, paralizó aeropuertos, hospitales y muchas otras organizaciones, provocando un caos gigantesco en todo el mundo.

© 2026 AFP

FUENTE:FRANCE24