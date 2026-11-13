Microsoft investiga la caída mundial de Outlook y descarta indicios de actividad maliciosa

Microsoft no ha detectado indicios de que la caída global de su servicio de correo electrónico Outlook se deba a “una actividad maliciosa”, señaló la empresa tecnológica estadounidense

“Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente. Seguiremos tratando este incidente con urgencia y prioridad hasta su resolución completa”, dijo la empresa Microsoft el viernes 13 en un balance sobre los fallos que afectan a Outlook y también a productos como Teams o el asistente de IA Copilot.

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Microsoft reconoció que las medidas para solucionar la caída mundial de Outlook no estaban funcionando “como se esperaba” y que buscaba alternativas, mientras usuarios de todo el mundo seguían sin acceso a sus servicios esenciales. El gigante tecnológico atribuye esta interrupción, que lleva ya muchas horas, a una “carga elevada en múltiples regiones” en su infraestructura.

“Estamos identificando líneas de trabajo alternativas que puedan aplicarse para aumentar la capacidad ante los desequilibrios sostenidos en la gestión del tráfico”, escribió Microsoft en X. “Hemos detenido todas las implementaciones, estamos desviando tráfico adicional de la infraestructura afectada y estamos reiniciando los servidores afectados para devolverlos al servicio”, agregó.

74 países y territorios El impacto de la caída se ha sentido a nivel mundial, con usuarios de todo tipo de sectores e incluso de gobiernos informando que no podían comunicarse a través de Outlook. En menos de una hora la avería se volvió global y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en 74 países y territorios, informó Downdetector. Un mapa publicado por esa plataforma en X mostraba que el apagón afectó a los usuarios en todo el continente americano, así como en partes de Europa, Asia y África.

Durante las horas en las que se ha prolongado el corte, Microsoft ha publicado varias actualizaciones en X, en las que ha detallado esfuerzos continuos pero infructuosos para restaurar la totalidad del servicio.