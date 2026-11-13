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    Microsoft sufre dificultades para solucionar la caída global de Outlook

    Microsoft reconoció que las medidas para resolver la caída mundial de Outlook no estaban dando los resultados esperados y que buscaba otras alternativas; mientras tanto, usuarios de distintas partes del mundo seguían sin poder acceder a servicios esenciales

    La interrupción temporal global del software de oficina Outlook de Microsoft afectó el trabajo.

    La interrupción temporal global del software de oficina Outlook de Microsoft afectó el trabajo.

    FOTO

    Getty Images/AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La interrupción, que lleva varias horas y el gigante tecnológico estadounidense atribuyó a una “carga elevada” en su infraestructura, afectó a su servicio de correo electrónico, así como a productos como la aplicación de chat Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.

    El impacto de la caída se ha sentido a nivel mundial, con usuarios de todo tipo de sectores e incluso de gobiernos informando que no podían comunicarse a través de Outlook. “Hemos monitoreado el estado de los cambios aplicados para mejorar la operatividad y confirmamos que no están funcionando como se esperaba”, escribió Microsoft en la red social X.

    “Estamos identificando líneas de trabajo alternativas que puedan aplicarse para aumentar la capacidad ante los desequilibrios sostenidos en la gestión del tráfico”, añadió la compañía, sin precisar cuándo se espera que el servicio se restablezca por completo.

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    En menos de una hora la avería se volvió global y dejó fuera de servicio productos de Microsoft en 74 países y territorios, informó el monitor de caída de servicios en línea Downdetector.

    Un mapa publicado por esa plataforma en X mostraba que el apagón afectó a los usuarios en todo el continente americano, así como en partes de Europa, Asia y África.

    Uno de los países afectados fue Nueva Zelanda, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un aviso indicando que su “capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada por la interrupción global de Microsoft”.

    “Esto también afecta a todas las embajadas, consulados y oficinas de representación de Nueva Zelanda en todo el mundo”, informó.

    Interrupciones “en las Américas”

    Microsoft indicó inicialmente que investigaba reportes de interrupciones “en las Américas”, pero después confirmó que “el problema puede afectar la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región”.

    Microsoft 365 es el servicio de suscripción basado en la nube de la empresa que incluye aplicaciones populares como Outlook y Teams. “Determinamos que una parte de la infraestructura está experimentando una carga elevada en múltiples regiones, lo que posiblemente está contribuyendo a los errores de conectividad”, dijo entonces la empresa en X.

    “Estamos siguiendo agresivamente todas las vías para reducir el impacto”, dijo. “Hemos detenido todas las implementaciones, estamos desviando tráfico adicional de la infraestructura afectada y estamos reiniciando los servidores afectados para devolverlos al servicio”, agregó.

    Downdetector mostró una fuerte disminución el jueves 13 alrededor de las 04H50 GMT (01:50 a. m. en Uruguay) en los reportes de los usuarios sobre interrupciones en Washington y Hong Kong. Miles de usuarios también notificaron problemas con Teams y Copilot, de acuerdo con ese monitor.

    Durante las horas en las que se ha prolongado el corte, Microsoft ha publicado varias actualizaciones en X, en las que ha detallado esfuerzos continuos pero infructuosos para restaurar la totalidad del servicio.

    En un reporte poco después de las 23H00 GMT (8:00 p. m. en Montevideo), el gigante tecnológico dijo que estaba “observando una recuperación limitada” mientras intentaba redirigir el tráfico de los usuarios lejos de los servidores afectados. “A medida que la capacidad se restaura, los usuarios podrían experimentar una recuperación gradual”, agregó.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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