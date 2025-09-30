  • Cotizaciones
    La inteligencia artificial redefine el trabajo en Lufthansa: recortes masivos hacia 2030

    El grupo aéreo anunció que miles de empleos administrativos dejarán de existir en Alemania por la automatización de tareas. El plan coincide con la presión económica que enfrentan grandes corporaciones como Bosch y con un mercado laboral cada vez más tensionado

    La alemana Lufthansa eliminará 4.000 empleos hasta 2030.

    La alemana Lufthansa eliminará 4.000 empleos hasta 2030.

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El grupo aéreo alemán Lufthansa anunció el lunes que eliminará 4.000 empleos, casi el cuatro por ciento de su fuerza laboral, una decisión que pone de relieve la crisis que afecta a la mayor economía de Europa.

    La compañía dijo que la mayoría de los recortes de empleos se producirían en Alemania y tendrían lugar para 2030, apuntando a puestos administrativos más que operativos.

    Celular.
    Video
    Tecnología

    ChatGPT suma controles parentales para adolescentes para mayor seguridad

    Por France 24
    Spotify.
    Tecnología

    Spotify toma medidas para aumentar la transparencia y disminuir los abusos de la IA

    Por RFI

    El grupo, que emplea a unas 103.000 personas, incluye a Eurowings, Austrian, Swiss y Brussels Airlines, así como la recientemente adquirida aerolínea de bandera italiana ITA Airways.

    Alemania se enfrenta a un segundo año consecutivo de recesión, con un desempleo que alcanza su nivel más alto en una década.

    La recesión ha afectado duramente a algunos de los gigantes corporativos del país, presionados por la competencia china, los altos costos de la energía y la lenta adopción de nuevas tecnologías.

    Mayor uso de la inteligencia artificial

    El anuncio de Lufthansa se produce apenas unos días después de que otra importante empresa alemana, el gigante industrial Bosch, dijera que recortaría 13.000 empleos, o el tres por ciento de su fuerza laboral mundial.

    “El Grupo Lufthansa está revisando qué actividades ya no serán necesarias en el futuro, por ejemplo debido a la duplicación del trabajo”, dijo la compañía en un comunicado.

    “En particular, los profundos cambios provocados por la digitalización y el mayor uso de la inteligencia artificial conducirán a una mayor eficiencia en muchas áreas y procesos”, afirmó.

    Lufthansa ha fijado nuevos objetivos financieros para el periodo 2028-2030, incluido un margen operativo ajustado del 8 al 10 por ciento.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Entrevista

    Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Tecnología

    Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

    Por José Frugoni
    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández

    Luis Mendoza y Nicolás Martinelli en 2024, durante una recorrida por exComcar; la Policía Nacional investiga si fueron amenazados por el mismo grupo criminal que atacó a Mónica Ferrero. 

    Uno de los sospechosos de atentar contra Mónica Ferrero había amenazado de muerte a Nicolás Martinelli

    Por Redacción Búsqueda
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Gabriel Oddone alerta que problemas sociales son una “bomba de tiempo” y defiende cambios impositivos

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi durante la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.
    Video

    Orsi pide al Parlamento que acelere proyecto de ley sobre lavado de activos porque es donde “hay que golpear”

    Por Redacción Búsqueda
    Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, y Jorge Díaz, prosecretario, en Comisión de Presupuestos de Diputados.

    Parlamento pone foco en contratos a ONG y Presidencia atribuye a un “error” la quita de fondos a Fundación A Ganar

    Por Nicolás Delgado