La inteligencia artificial redefine el trabajo en Lufthansa: recortes masivos hacia 2030

El grupo aéreo alemán Lufthansa anunció el lunes que eliminará 4.000 empleos, casi el cuatro por ciento de su fuerza laboral, una decisión que pone de relieve la crisis que afecta a la mayor economía de Europa.

La compañía dijo que la mayoría de los recortes de empleos se producirían en Alemania y tendrían lugar para 2030, apuntando a puestos administrativos más que operativos.

El grupo, que emplea a unas 103.000 personas, incluye a Eurowings, Austrian, Swiss y Brussels Airlines, así como la recientemente adquirida aerolínea de bandera italiana ITA Airways.

Alemania se enfrenta a un segundo año consecutivo de recesión, con un desempleo que alcanza su nivel más alto en una década.

La recesión ha afectado duramente a algunos de los gigantes corporativos del país, presionados por la competencia china, los altos costos de la energía y la lenta adopción de nuevas tecnologías.

Mayor uso de la inteligencia artificial

El anuncio de Lufthansa se produce apenas unos días después de que otra importante empresa alemana, el gigante industrial Bosch, dijera que recortaría 13.000 empleos, o el tres por ciento de su fuerza laboral mundial.

“El Grupo Lufthansa está revisando qué actividades ya no serán necesarias en el futuro, por ejemplo debido a la duplicación del trabajo”, dijo la compañía en un comunicado.

“En particular, los profundos cambios provocados por la digitalización y el mayor uso de la inteligencia artificial conducirán a una mayor eficiencia en muchas áreas y procesos”, afirmó.

Lufthansa ha fijado nuevos objetivos financieros para el periodo 2028-2030, incluido un margen operativo ajustado del 8 al 10 por ciento.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24