Los actores de doblaje franceses también denuncian la amenaza de la IA

En Estados Unidos, Europa o Latinoamérica, numerosas figuras culturales se manifiestan contra el uso ilegal de obras protegidas por derechos de autor para diseñar aplicaciones de IA generativa.
Mientras que algunos artistas ven la inteligencia artificial como una oportunidad para ampliar sus horizontes creativos e innovar, a otros les preocupa ser reemplazados por máquinas
En Estados Unidos, Europa o Latinoamérica, numerosas figuras culturales se manifiestan contra el uso ilegal de obras protegidas por derechos de autor para diseñar aplicaciones de IA generativa.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En Francia, este es el caso de los actores de doblaje. Todos exigen que su uso se regule definitivamente para no poner en peligro su trabajo ni su sustento.
FUENTE:FRANCE24