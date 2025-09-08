  • Cotizaciones
    OpenAI respalda una película animada con inteligencia artificial que se estrenará en Cannes

    OpenAI está colaborando con una compañía de producción y un estudio creativo especializado para crear un largometraje animado, llamado Critterz, que pretende demostrar las nuevas capacidades de la inteligencia artificial (IA) generativa

    Critterz.

    Critterz.

    FOTO

    France 24
    Por France 24

    Los socios del proyecto aspiran a una primera proyección en el marco del próximo Festival de Cine de Cannes, anunció la productora británica Vertigo Films, filial de Federation Studios, con sede en París.

    Está previsto un estreno mundial también en 2026.

    Leé además

    Celular con la app de OpenAI.
    Tecnología

    OpenAI introduce control parental en ChatGPT luego de un caso de suicidio adolescente

    Por RFI
    Los padres de Adam Raine demandaron a Open AI después de que este hablara sobre un método de suicidio con ChatGPT en varias ocasiones, incluso poco antes de quitarse la vida.
    Tecnología

    ChatGPT enfrenta demanda en Estados Unidos tras el suicidio de un adolescente

    Por RFI
    Embed - -- An animated short created with AI

    Critterz está basado en el mundo del cortometraje del mismo nombre, estrenado en abril de 2023 y diseñado con IA por Chad Nelson, quien desde entonces se ha unido a OpenAI como especialista creativo.

    El guión del largometraje fue escrito por dos de los escritores detrás de la película Paddington en Perú, que se estrenó a principios de este año y alcanzó un éxito de taquilla mundial de 171 millones de dólares, según Box Office Mojo.

    Federation Studios está financiando el proyecto, en el que participarán unas 30 personas, con un presupuesto de “menos de 30 millones de dólares”, dijo Vertigo, “mucho menos de lo que cuesta una película de animación promedio”.

    Por ejemplo, los estudios Pixar, filial de Disney, gastaron 200 millones de dólares en Intensamente 2, el éxito de taquilla número uno del mundo en 2024 (1.700 millones de dólares en ingresos). “OpenAI quiere demostrar que la IA generativa puede producir películas más rápido y a un menor costo que lo que Hollywood hace hoy”, afirma el comunicado.

    OpenAI proporciona al equipo sus “herramientas y recursos informáticos”.

    Conocida por el gran público principalmente por su interfaz ChatGPT, la startup también ha lanzado un software de generación de imágenes mediante IA, primero Dall-E en 2021 (texto a imagen) y luego Sora en 2024 (texto a vídeo).

    Los socios pretenden producir un largometraje de animación en nueve meses “en lugar de los tres años que habitualmente se requieren”, explicó James Richardson, cofundador de Vertigo Films.

    La producción contratará artistas para crear dibujos que se utilizarán para alimentar modelos de IAl generativa. La película estará diseñada en gran medida con IA, según Vertigo.

    Critterz no será el primer largometraje animado realizado con IA generativa. En 2024 se estrenaron DreadClub: Vampire's Verdict, considerada la primera película de animación con IA de larga duración y realizada con un presupuesto de 405 dólares, y Where the Robots Grow.

    Ambas películas, así como el cortometraje Critterz, recibieron una recepción bastante fría por parte de la crítica y del público, criticados tanto por sus gráficos como por su narrativa.

    Con AFP

    FRANCE24

