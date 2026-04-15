5 libros para disfrutar este otoño

No hubo túnel, ni agonía ni escalera luminosa. Esa frontera entre la vida y la muerte se sintió para Marta casi como un estado de transición entre la vigilia y el sueño, un episodio que, de haber tenido el peor de los desenlaces, habría sido de gran sufrimiento para unos cuantos, no así para ella. Poco tiempo después de mudarse junto con su gata a un apartamento alquilado en Madrid, Marta y Juan fueron víctimas del asesino silencioso, es decir, de intoxicación por monóxido de carbono, conocida también como la muerte dulce. En el lugar que debería sentirse el más seguro de todos, la pareja estuvo muy cerca de no llegar a contar esta historia, una de negligencia y de trauma que a través de Oxígeno la autora logra convertir en una que también es de amor, de literatura y de la vida misma.

El escritor argentino Martín Caparrós dice que “hay personas que tienen cosas que contar” y otras “que saben contar”. “Cuando esas personas se unen en una, resulta el interés, el asombro, la delicia. Laura Ramos no necesitaba que su niñera fuera una espía soviética para darnos una gran historia, pero, ya que sucedió, cómo no aprovecharlo”. Mi niñera de la KGB reconstruye la vida de África de las Heras, una agente de élite que atravesó algunos de los escenarios más convulsionados del siglo XX y que, durante años, fue para la autora apenas María Luisa, una niñera cercana y afectuosa. Décadas después, al descubrir su verdadera identidad, Ramos emprende una investigación que la lleva por distintas ciudades y archivos y que se conecta con episodios enigmáticos ocurridos en Uruguay, en un relato que cruza espionaje, historia y memoria personal con una voz ágil y envolvente.

En medio del duelo por la muerte de su padre, Marina conoce a Jaime, un hombre carismático, atento, 20 años mayor, en quien cree haber encontrado el refugio que tanto anhelaba. Al principio todo parece perfecto. La vida se vuelve luminosa: cenas idílicas, gestos atentos y la sensación hipnótica de haber sido la elegida. Pero pronto aquel amor que parecía soñado se vuelve una jaula. La transformación es tan sutil que a veces cuesta distinguirla. Y eso inquieta aún más. Con un lenguaje audaz que pasa de la delicadeza a la crudeza, en su novela debut, Comerás flores, Lucía Solla Sobral indaga en las distintas caras del amor, el autoengaño, la fragilidad del deseo y la amistad como último refugio.

Qué hace el arte, una teoría inacabada, de Brian Eno y Bette A.

que-hace-el-arte-que-hace-el-arte Cúpula, 128 páginas, 990 pesos.

¿Cuál es la función del arte? “Si no podemos responder a esta pregunta, entonces no debería sorprendernos que los gobiernos marginen las artes y las humanidades en la educación, o que los estudiantes más ‘brillantes’ sean los que se desvían de las artes en favor de la ciencia y la tecnología, o que las ayudas a teatros, bibliotecas y salas de conciertos sean las primeras en retirarse cuandose produce una crisis financiera”. De ayudarnos a responder esa pregunta se ocupan el músico Brian Eno y la artista Bette Adriaanse en este precioso librito ilustrado, un pequeño tratado que dice cosas como que el arte es una forma de hacer que ocurran los sentimientos, que cuando contemplamos el arte estamos contemplando las diferencias, y que el arte es la manera en que los adultos juegan.

Y yo a ti, de Sara Búho

Y yo a ti Espasa, 121 páginas, 990 pesos.

La española Sara Bueno Hormigo irrumpió en la escena poética desde internet, pero con Y yo a ti logró trascender los dispositivos y volverse objeto. Este poemario funciona como una despedida que se desarma y vuelve a armar sin terminar de entenderse del todo. Hay algo del adiós que se resiste a ser dicho, que conecta con lo más íntimo del relato que es, al mismo tiempo, lo más reconocible. Búho habla para quienes llegan tarde. Habla a través del duelo, del deseo, de la nostalgia, sin buscar respuestas, sino plantándose como una compañía para lo que queda de nosotros cuando alguien se va. Y yo a ti es el salto al vacío de una voz joven y herida que asume su madurez sin perder fragilidad. Un libro para leer despacio, mientras sucede una despedida.