'Alguien que no está', de Domingo Milesi vuelve al Teatro Solís

Pedro vuelve al pueblo en donde creció, a la casa abandonada de sus abuelos muertos. Estando allí y con la ayuda de sus ancestros, descubre la historia de su familia y se mueve en un limbo entre su presente y su pasado. Entre el humor, el terror y el drama, descubre, desde su mirada de adulto, que los recuerdos de su niñez fueron distorsionados por el tiempo.
Del jueves 21 al sábado 23 de agosto, a las 20.30 h, y domingo 24 de agosto, a las 19.30 h, en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Entradas a 600 pesos, a la venta en Tickantel y boletería de la sala.