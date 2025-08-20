¡Hola !

'Alguien que no está', de Domingo Milesi vuelve al Teatro Solís

Tras el éxito de su primer ciclo, se repone esta obra, que mezcla suspenso, humor, terror y drama

Alguien que no está, de Carolina Adamovsky y Domingo Milesi.

Alguien que no está, de Carolina Adamovsky y Domingo Milesi.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Pedro vuelve al pueblo en donde creció, a la casa abandonada de sus abuelos muertos. Estando allí y con la ayuda de sus ancestros, descubre la historia de su familia y se mueve en un limbo entre su presente y su pasado. Entre el humor, el terror y el drama, descubre, desde su mirada de adulto, que los recuerdos de su niñez fueron distorsionados por el tiempo.

Domingo Milesi en Alguien que no está
Del jueves 21 al sábado 23 de agosto, a las 20.30 h, y domingo 24 de agosto, a las 19.30 h, en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Entradas a 600 pesos, a la venta en Tickantel y boletería de la sala.

