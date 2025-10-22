La 6ª Bienal de Montevideo rinde homenaje al Amazonas

Amazonas ancestral es el nombre de la exposición que reúne a 34 artistas nacionales y extranjeros y se desarrollará desde el jueves 23 de octubre en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo

Amazonas ancestral es el nombre de la 6ª Bienal de Montevideo, que se desarrollará del jueves 23 de octubre al domingo 30 de noviembre en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y reunirá a un centenar de obras de 34 artistas nacionales y extranjeros.

Con la curaduría del alemán Alfons Hug y la cocuraduría del uruguayo Alejandro Denes, la bienal no solo supone un homenaje a la región amazónica, que con 7 millones de kilómetros cuadrados de selva constituye casi la mitad de América del Sur, sino que además traza un puente con la Conferencia de la Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que se realizará en la ciudad de Belém do Pará (Brasil) del 10 al 21 de noviembre.

“La visión que la bienal quería transmitir sobre el Amazonas es que además de una región geográfica es mucho más, es un pulmón del planeta y para América del Sur es una bendición”, dijo Denes en declaraciones al servicio de prensa del Senado. “Hay artistas que vienen que son activistas de pueblos indígenas y su obra dialoga con los pueblos ancestrales y contemporáneos, manteniendo raíces fuertes. El hecho poético del Amazonas, más allá de la región selvática, de la floresta exuberante, está en el imaginario que recrea”.

amazonas ancestral bienal de montevideo 1 Salmi López Balbuena (Paraguay) La biodiversidad del Amazonas es aún más impresionante que sus dimensiones. Según datos difundidos por la propia bienal, en sus bosques de 50 millones de años la región alberga al menos 1 millón de especies animales y vegetales. Esto equivale al 60% de todas las formas de vida existentes en el planeta, de las cuales solo el 30% han sido estudiadas científicamente. La deforestación, la ocupación ilegal de tierras y la agricultura expansiva son sus mayores problemas, aunque el 80% de sus territorio continúa intacto.

De los 34 artistas exponentes, muchos de ellos provienen de la región del Amazonas, tanto de Venezuela, como de Brasil, Perú y Guayana. A su vez, 12 de ellos son uruguayos, entre quienes se encuentran José Gamarra, Pablo Uribe, Héctor Laborde, Rita Fischer, Ricardo Lanzarini y Juan Manuel Rodríguez.