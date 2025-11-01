La adaptación al cine de ‘Tesis sobre una domesticación’, de Camila Sosa Villada, llega al ‘streaming’

Basada en la novela homónima de la escritora argentina, y protagonizada por ella misma, la película explora la identidad, el deseo y las contradicciones de la vida

Camila Sosa Villada transforma su propia novela Tesis de una domestación en una película que explora los límites entre el deseo, la identidad y las formas de la felicidad contemporánea.

La historia sigue a Camila, una mujer trans y actriz que vive entre el éxito, el glamour y una sexualidad libre. Su vida da un giro cuando se enamora de un abogado y comienza a soñar con formar una familia. Sin embargo, a medida que avanza el proceso de adopción, surgen nuevas tensiones: la plenitud de la vida familiar parece enfrentarse a la pulsión salvaje e indómita que la define. Lo que parecía un ideal se convierte en un espejo de las expectativas sociales y del precio de encajar en ellas.

Lejos de narrar una historia de adaptación, la película, protagonizada por la propia autora, se detiene en lo que se resiste a ser domesticado. En su lenguaje visual —a la vez elegante y brutal— conviven el exceso y la sensibilidad.

TESIS_SOBRE_UNA_DOMESTICACIÓN Dirigida por Javier Van de Couter, la película cuenta con las actuaciones de Camila Sosa Villada y del actor mexicano Alfonso Herrera. El proyecto reúne a un equipo de producción destacado, con Diego Luna como productor ejecutivo y la colaboración de Laura Huberman, Ramiro Pavón, Gael García Bernal, Mónica Pérez y Lorena Cándano de la Peza.

Tesis sobre una domesticación se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Chicago a fines de 2024, donde obtuvo el Q-Hugo de Oro a Mejor película LGBTQ. También integró la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia (México), compitió en el Festival Internacional de Cine de Gijón (España) y se presentó en el Bafici.