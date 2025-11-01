¡Hola !

La adaptación al cine de ‘Tesis sobre una domesticación’, de Camila Sosa Villada, llega al ‘streaming’

Basada en la novela homónima de la escritora argentina, y protagonizada por ella misma, la película explora la identidad, el deseo y las contradicciones de la vida

Tesis sobre una domesticación.

Tesis sobre una domesticación.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Camila Sosa Villada transforma su propia novela Tesis de una domestación en una película que explora los límites entre el deseo, la identidad y las formas de la felicidad contemporánea.

La historia sigue a Camila, una mujer trans y actriz que vive entre el éxito, el glamour y una sexualidad libre. Su vida da un giro cuando se enamora de un abogado y comienza a soñar con formar una familia. Sin embargo, a medida que avanza el proceso de adopción, surgen nuevas tensiones: la plenitud de la vida familiar parece enfrentarse a la pulsión salvaje e indómita que la define. Lo que parecía un ideal se convierte en un espejo de las expectativas sociales y del precio de encajar en ellas.

Lejos de narrar una historia de adaptación, la película, protagonizada por la propia autora, se detiene en lo que se resiste a ser domesticado. En su lenguaje visual —a la vez elegante y brutal— conviven el exceso y la sensibilidad.

TESIS_SOBRE_UNA_DOMESTICACIÓN

Dirigida por Javier Van de Couter, la película cuenta con las actuaciones de Camila Sosa Villada y del actor mexicano Alfonso Herrera. El proyecto reúne a un equipo de producción destacado, con Diego Luna como productor ejecutivo y la colaboración de Laura Huberman, Ramiro Pavón, Gael García Bernal, Mónica Pérez y Lorena Cándano de la Peza.

Tesis sobre una domesticación se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Chicago a fines de 2024, donde obtuvo el Q-Hugo de Oro a Mejor película LGBTQ. También integró la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia (México), compitió en el Festival Internacional de Cine de Gijón (España) y se presentó en el Bafici.

En su estreno en cines en Argentina, en mayo de este año, la vieron 20.000 espectadores, y ahora, este sábado 1 de noviembre, quedará disponible en la plataforma HBO Max.

Tesis sobre una domesticación afiche (1)
Camila Sosa Villada y Alfonso Herrera en Tesis sobre una domesticación.

Camila Sosa Villada y Alfonso Herrera en Tesis sobre una domesticación.

Nacida en Córdoba en 1982, Camila Sosa Villada se ha consolidado como una de las voces más potentes de la literatura contemporánea. Es autora del ensayo El viaje inútil (2018), de las novelas Las malas (2020) y Tesis sobre una domesticación (2024), y del libro de relatos Soy una tonta por quererte (2022). En su obra, Sosa Villada ha construido un estilo que entrelaza lo autobiográfico con lo colectivo, lo íntimo con lo frívolo.

Las malas, su novela más reconocida —traducida a más de veinte idiomas y considerada una de las mejores publicaciones de 2020—, le valió los premios internacionales Sor Juana Inés de la Cruz (2020), Finestres de Narrativa (2020) y el Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro (2021).

Embed

Desde el sábado 1 de noviembre en HBO Max.

