Las nuevas series y películas para maratonear en las plataformas de streaming

La serie argentina, spin-off de El marginal, relata la historia de un grupo de condenadas que, desde el momento en que son conducidas a la cárcel de La Quebrada, viven una situación límite que las marcará para siempre. Juntas deberán enfrentar la vida de prisión, sobre la cual no tienen experiencia, luchar contra la adversidad del régimen carcelario, pelear por derechos y beneficios y hacerse su propio lugar frente al avasallamiento de las diferentes tribus. Lorena Vega (Envidiosa), Rita Cortese (Relatos salvajes), Ana Garibaldi, Marcelo Subiotto y la cantante María Becerra, en su debut actoral, son parte del elenco.

Con un guion que combina humor ácido y guiños de thriller, la serie narra la historia de Maru (Pilar Gamboa), una mujer que aparenta llevar una vida ideal en un barrio privado hasta que su pasado irrumpe en la figura de Mica (Malena Pichot), su amiga de la juventud, con la que comparte un gran secreto: años atrás fueron viudas negras que drogaban a hombres para robarles. Pero un chantaje que amenaza con sacar sus trapos sucios al sol obligará a la exdupla de ladronas a desempolvar sus viejos trucos de seducción para hacer frente a una última misión. La serie no solo cuenta con el protagonismo de Malena Pichot, sino también con su guion y creación, además de un elenco destacado que incluye a Fernanda Callejón, Benjamín Rojas, Julián Lucero, Agustina Tremari y Pachu Peña, entre otros.

Sin límites

serie Sin limites 2

Tras el éxito internacional de Sin límites con Chris Hemsworth, donde la estrella exploró cómo vivir más tiempo, el actor regresa en una segunda temporada con una misión más audaz aún: descubrir cómo podemos vivir mejor. En la serie de tres episodios, Chris se exige más que nunca y busca formas reales e inmediatas de agudizar la mente y fortalecer el cuerpo, enfrentando algunos de los desafíos más universales de la vida: el dolor, el miedo y el deterioro cognitivo. Entre otras cosas aprende a tocar la batería para una presentación en vivo junto con Ed Sheeran frente a 7.000 fans, escala una impresionante pared de 180 metros en los Alpes suizos y participa en un entrenamiento de las Fuerzas Especiales de Corea del Sur, en el cual soporta electrocución y gas pimienta, todo con el objetivo de descubrir herramientas que nos ayuden a vivir una vida más sana y feliz.

Disponible en Disney+.

Los diamantes de Amberes: el robo del siglo

Los diamantes de Amberes: el robo del siglo narra la historia del robo de diamantes más grande de la historia. En ella, los detectives de Amberes que resolvieron el caso y dieron con el presunto autor intelectual se reúnen para contar por primera vez lo que realmente aconteció y revelar los secretos del atraco. El hecho ocurrió el 17 de febrero de 2003 y se calcula que se sustrajeron de la bóveda, que se s

pelicula los diamantes de amberes

uponía impenetrable, entre 100 y 500 millones de dólares en gemas, que nunca pudieron encontrarse. La Escuela de Turín, una ingeniosa banda italiana de ladrones de joyas, fue la responsable del audaz golpe. Basada en el libro Flawless: Inside the Largest Diamond Heist in History, de Scott Andrew Selby y Greg Campbell, la película cuenta con el guion y la dirección de Mark Lewis, de RAW.

Disponible en Netflix.

Necaxa

Necaxa es una docuserie creada por Eva Longoria con colaboración de Rob Mac y Ryan Reynolds, también creadores de Bienvenidos al Wrexham. La serie sigue a Longoria, quien se convierte en propietaria de uno de los clubes de fútbol más antiguos y emblemáticos de México, el club Necaxa, y se propone reavivar su futuro. Jugadores, aficionados e incluso escépticos se unen al viaje emocional mientras Los Rayos esperan algún día volver a levantarse. Resulta fundamental la colaboración de Mac y Reynolds, ya que recientemente los actores lograron la exitosa reactivación de Wrexham AFC.

serie necaxa_-_disney_6b445675

Disponible en Disney+.

El catálogo

Tras la muerte de su esposa, Youssef, un padre de familia adicto al trabajo debe enfrentarse a la dura realidad de asumir el doble rol de padre y madre, con todo lo que ello implica. Descubrir un canal de YouTube, llamado El Catálogo de Amina, donde su mujer subía videos con tips sobre maternidad, puede ser su salvación. Por lo pronto, recibirá consejos para cuidar mejor de sus hijos y además sentirá más cerca a su querida Amina. ¿Aprobará el curso intensivo de paternidad? Una serie egipcia de ocho episodios dirigida por Waleed El Halfway.

serie El catalogo_Netflix (2)

Disponible en Netflix.

Velocidad salvaje

Escrita y dirigida por Shawn Simmons y protagonizada por Samara Weaving, quien asume el papel principal de Edie, la película se centra en una mujer que, como conductora de fugas durante su adolescencia, se ve obligada a enfrentar su pasado oscuro cuando un antiguo empleador le ofrece la oportunidad de salvar la vida de su poco confiable exnovio. La decisión que tome redefinirá su futuro e invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero. Completan el elenco Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Randall Park, con Steve Zahn y Andy García.

pelicula velocidad salvaje

Disponible en Disney+.

Mussolini: hijo del siglo

Protagonizada por Luca Marinelli como Benito Mussolini, la electrizante serie de Joe Wright (Orgullo y prejuicio, Expiación) traza el surgimiento del fascismo y su fundador. Basada en la novela M: el hijo del siglo, de Antonio Scurati, la producción se centra en los inicios de la carrera política de Mussolini en la década de 1920, incluyendo el célebre discurso parlamentario de enero de 1925, en el que asumió la responsabilidad política tras el asesinato de Giacomo Matteotti y se proclamó líder del fascismo. Filmada en Roma durante seis meses, la producción destaca por su minucioso diseño de época y el uso de tecnología avanzada para recrear los paisajes urbanos de los años 20.

serie mussolini

Disponible en Mubi desde el 10 de setiembre.

Alien: Earth

Cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, Wendy (Sydney Chandler) y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico descubrimiento que los enfrenta con la mayor amenaza del planeta. Mientras el equipo de recuperación de accidentes busca supervivientes, se encuentran con misteriosas formas de vida depredadoras de las más terroríficas. Ante esta nueva amenaza, el equipo debe luchar por la supervivencia. Lo que decidan hacer con el nuevo descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal como lo conocen.

Alien Earth

Disponible en Disney+.

El club del crimen de los jueves

Basada en la novela homónima de Richard Osman y dirigida por Chris Columbus, la película cuenta la historia de cuatro jubilados —Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) y Joyce (Celia Imrie)— empecinados en investigar antiguos asesinatos sin resolver. La muerte misteriosa de una persona cercana será el punto de inflexión para que sus pesquisas detectivescas se enfrenten al primer caso real. La película es la última producción colaborativa entre Netflix y Amblin Entertainment.

pelicula el club del crimen de los jueves

Disponible en Netflix.