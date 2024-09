Libros recomendados para setiembre

El autor artiguense vuelve a esa pluma tan suya que intercala el español con el portuñol para dar forma a este compilado de relatos entrañables. Las pequeñas alegrías domésticas: “Don Correa le dejó la cocina en un carrito de mano. La potencia de las hornallas emocionó a la madre de Bárbara que dijo: cuando haga mondongo, uso esta grandota que parece un fogarel”; o ese profesor antiguo que deja huella: “Yo soy de la Era de Hielo, muchachos, pero todavía no me descongelé, decía, y todos nos moríamos de amor”. El libro es un catálogo de personajes e historias que llegan al corazón.

Ensayo general, de Milena Busquets

Ensayo general, Milena Busquets.jpg Anagrama, 151 páginas, 690 pesos

Busquets reivindica la ligereza (en los vestidos, en los besos) y la frivolidad en una serie de ensayos breves en los que vuelve a aparecer su madre (protagonista de la autoficción También esto pasará, su gran éxito literario) y vuelven a aparecer los hombres de su vida. Habla también de su abuelo, el que quitaba los fideos uno a uno de su sopa porque a su nieta no le gustaban; de las heridas que se sanaron rápido y las que no; de su niñera Marisa; de las cosas que ha perdido; de los trenes en los que fue feliz, de los trenes de los que la echaron, de los que saltó para no morir y de los que hizo descarrilar. De su empeño en ser “adorada, no adorable”, y de cómo, cuando se es soñador, la realidad “es un impedimento”.