Música en clave de juego: Pequeño Pez llega a Enjoy Punta del Este

Declarado de Interés Cultural por la Legislatura de Buenos Aires, Pequeño Pez, el proyecto musical que viene conquistando corazones y pantallas en distintos países, con millones de reproducciones en YouTube y Spotify, vuelve a Uruguay con un espectáculo que es una fiesta sonora.
La banda combina música en vivo con títeres, teatro y danza, moviéndose con libertad entre géneros. Rock and roll, reggae, cumbia, salsa, swing, chacarera y murga conviven para transmitir una idea: las infancias son oyentes sensibles e inteligentes. Tanto sus canciones como sus libros y videos apuestan a un contenido lúdico y educativo que pone en primer lugar valores como la amistad, el amor, la empatía y el cuidado del planeta, los animales y la naturaleza, además de reivindicar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El dúo integrado por Cecilia Peredo (Galaxia), en voz y bajo, e Iván Fonrouge (Cone), en voz y guitarra —creadores del juego de manos pez-tiburón—, se presentará el 15 de enero en Enjoy Punta del Este. Entradas disponibles en Suticket entre 35 y 70 dólares.