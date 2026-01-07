¡Hola !

Música en clave de juego: Pequeño Pez llega a Enjoy Punta del Este

La banda infantil vuelve a Uruguay con un espectáculo que cruza música, teatro y juego para compartir en familia este verano

Pequeño Pez Enjoy

FOTO

Instagram
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Declarado de Interés Cultural por la Legislatura de Buenos Aires, Pequeño Pez, el proyecto musical que viene conquistando corazones y pantallas en distintos países, con millones de reproducciones en YouTube y Spotify, vuelve a Uruguay con un espectáculo que es una fiesta sonora.

La banda combina música en vivo con títeres, teatro y danza, moviéndose con libertad entre géneros. Rock and roll, reggae, cumbia, salsa, swing, chacarera y murga conviven para transmitir una idea: las infancias son oyentes sensibles e inteligentes. Tanto sus canciones como sus libros y videos apuestan a un contenido lúdico y educativo que pone en primer lugar valores como la amistad, el amor, la empatía y el cuidado del planeta, los animales y la naturaleza, además de reivindicar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Leé además

No Te Va Gustar lanza su nuevo disco Florece en el caos.
Video
Canciones para el fuego

No Te Va Gustar lanza nuevo disco y Emiliano Brancciari dice que como compositor confía plenamente en la banda

Por Milene Breito Pistón
Pablo Grinjot en La Serena 2025.
Recomendado

Nueva edición de un festival que se escucha con los pies en la arena de La Paloma
Martes On Fire lanza su álbum debut: Celebration.
Recomendado

Música que es una escena en movimiento: Martes On Fire lanza ‘Celebration’, su álbum debut

Por Redacción Galería

El dúo integrado por Cecilia Peredo (Galaxia), en voz y bajo, e Iván Fonrouge (Cone), en voz y guitarra —creadores del juego de manos pez-tiburón—, se presentará el 15 de enero en Enjoy Punta del Este. Entradas disponibles en Suticket entre 35 y 70 dólares.

TE PUEDE INTERESAR

