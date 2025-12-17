¡Hola !

Remolino, una exposición y venta de arte en el Molino de Pérez

La exposición organizada por el Colectivo Escala Humana invita a descubrir el panorama plural del arte uruguayo actual y pone en valor el oficio, la sensibilidad y la identidad de quienes crean

molino de pérez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Colectivo Escala Humana, integrado por artistas uruguayos de reconocida trayectoria, invita a Remolino, una exposición y venta de obras que, durante una semana, se desarrollará en el Molino de Pérez.

Los 30 artistas participantes —entre los cuales 18 son invitados— exhibirán un conjunto de obras caracterizadas por la calidad, la experimentación y la honestidad en el hacer.

Las figuras representan escenas de la Biblia.
Muestra

El arte sacro popular mexicano llega al Museo de Arte Precolombino e Indígena

Por Belén Riguetti Aparicio
Frank Gehry en un gala en el Walt Disney Concert Hall, en octubre de 2023.
Vanguardista y crítico

Frank Gehry, el arquitecto inconformista que quiso cambiar el mundo con formas exuberantes

Por Magdalena Cabrera
Aunque parte de episodios bíblicos —desde Adán y Eva hasta la última cena—, muchas escenas representadas por Nieva provienen de evangelios apócrifos, textos antiguos sobre Jesús y sus apóstoles que no fueron incluidos en la Biblia.
Cultura universal

El pesebre más allá de la Navidad: la escena mínima donde cabe el mundo

Por Milene Breito Pistón

De esta manera, Remolino invita a descubrir el panorama plural del arte uruguayo actual a través de piezas que ponen en valor el oficio, la sensibilidad y la identidad de quienes crean.

Todos los días hasta el sábado 20 de diciembre, de 16 a 21 h, en el Molino de Pérez. Entrada gratuita.

Caso Cardama

Peritaje concluye que la renovación de la garantía enviada por Cardama fue falsificada

Por Guillermo Draper
SNIS

Estudio propone limitar ingresos en Facultad de Medicina ante “alta densidad” de profesionales

Por Leonel García
Parlamento

Informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que “no correspondería” remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado

Por Leonel García
Relaciones laborales

El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

Por Redacción Búsqueda

Presentación del libro La Huella: recetas y amigos del Parador

La Huella: Un nuevo libro, cien recetas y la alegría de compartir 25 años de historias

Por Clementina Delacroix Cardeza
La idea del festival Heritage Door es presentar colecciones que evoquen la artesanía y tradición de la India reinterpretadas con estética global.

Así es el festival de moda de India que fusiona herencia cultural y estética global

Por Redacción Galería
Barré: el deporte que combina ballet, pilates y yoga y se ha vuelto tendencia

Barré: el deporte que combina ballet, pilates y yoga y se ha vuelto tendencia

Fernando Tornello.
Video

Fernando Tornello y la nueva era de la Fórmula 1: “Los grandes pilotos volverán a marcar la diferencia”

Por José Frugoni