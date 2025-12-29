Rita Fischer y Sebastián Gordín inauguran la temporada en Xippas Punta del Este

Xippas Punta del Este inaugura la temporada con dos exposiciones. Una de ellas, Notas al oído, es la primera de Sebastián Gordín en Uruguay. La muestra consiste en una pequeña antología de obras creadas entre 2023 y 2025, integrada por tres esculturas y una serie de marqueterías planas.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Sus obras continúan explorando los espacios de la ambigüedad y la incertidumbre, aunque ciertos elementos visuales pueden sugerir una renovada posibilidad de representar la naturaleza, el paisaje o la espesura del monte criollo.
Desde el domingo 28 de diciembre, a las 18 horas, hasta el 4 de febrero (Notas al oído) y 22 de febrero (Intemperies), en Xippas Punta del Este (ruta 104, km 5, Manantiales).