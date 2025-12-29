¡Hola !

Rita Fischer y Sebastián Gordín inauguran la temporada en Xippas Punta del Este

La muestra de la uruguaya estará abierta hasta el 22 de febrero y la del argentino hasta el 4 del mismo mes

Rita Fischer, Untitled, 2025.

Rita Fischer, Untitled, 2025.

FOTO

Xippas
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Xippas Punta del Este inaugura la temporada con dos exposiciones. Una de ellas, Notas al oído, es la primera de Sebastián Gordín en Uruguay. La muestra consiste en una pequeña antología de obras creadas entre 2023 y 2025, integrada por tres esculturas y una serie de marqueterías planas.

El artista argentino es hoy uno de los más destacados de la llamada generación de los 90 y uno de los más notorios de la escena contemporánea regional.

sebastian gordin
Colección Costello, 2024.

Colección Costello, 2024.

Intemperies es la otra exposición, que reúne la producción más reciente de la uruguaya Rita Fischer. La muestra consiste en obras realizadas en múltiples soportes, como placas de madera, papel y tela sobre bastidor.

Sus obras continúan explorando los espacios de la ambigüedad y la incertidumbre, aunque ciertos elementos visuales pueden sugerir una renovada posibilidad de representar la naturaleza, el paisaje o la espesura del monte criollo.

Desde el domingo 28 de diciembre, a las 18 horas, hasta el 4 de febrero (Notas al oído) y 22 de febrero (Intemperies), en Xippas Punta del Este (ruta 104, km 5, Manantiales).

