Un libro recorre el proceso creativo de renovación de la capilla de la UCU

El libro Capilla del Encuentro, editado por la Universidad Católica, recorre el proceso creativo que el artista Leandro Gómez Guerrero siguió para renovar la capilla de esa universidad. Un ejemplar ya llegó a manos del Papa León XIV

Leandro Gómez Guerrero pinta al anciano Simeón.

Leandro Gómez Guerrero pinta al anciano Simeón.

FOTO

Camila López García
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Me comprometí a dar lo mejor de mí, dejar definitivamente la publicidad y dedicarme por entero al proyecto. Decidí pintar la capilla yo solo como un viaje personal profundo, como una oportunidad de pintar para encontrarme y re-encontrarme con Dios. Esto para mí es una opción de vida. Para mí, pintar es rezar. Dios quiera que en cada visita a la capilla se den esos encuentros que nos transforman, que nos interpelan para reconocer la presencia de Dios en la historia personal de cada uno, descubriendo así el proyecto de amor que tiene para nuestras vidas”. Con estas palabras el artista Leandro Gómez Guerrero cierra el texto introductorio del libro Capilla del Encuentro, editado por la Universidad Católica del Uruguay (UCU), que presenta y recorre el proceso artístico de renovación de la capilla de esa institución, ubicada en la sede central de la calle 8 de Octubre.

Durante dos años y medio Gómez Guerrero, expublicista, ganador del primer León de Oro en Cannes para Uruguay, pintó en un atelier improvisado en la universidad 13 óleos, que muestran diversas expresiones del encuentro con Dios: siete de ellos son distintas escenas evangélicas, tres refieren a la vida del padre Cacho y otros tres están inspirados en san Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús (Jesuitas), congregación que está a cargo de la UCU. Estos óleos de 350 × 195 cm recubren las paredes y el techo de la capilla, con una paleta de colores marcada por el púrpura, el color protagonista de todo el espacio.

capilla del encuentro UCU
Capilla del Encuentro.

Capilla del Encuentro.

En manos de León XIV y distinción en artes visuales

En sus 181 páginas, el libro de tapa dura, con páginas en papel satinado, recorre con imágenes generosas y textos explicativos el proceso que siguió el artista para llevar a cabo sus obras, desde la elección de las escenas a pintar hasta la de los modelos que posaron para interpretar los distintos personajes. Entre ellos, el actor Jorge Bolani hizo de padre Cacho, la soprano Cecilia de Vargas posó como la hemorroísa y la esposa de Gómez Guerrero como la Virgen María. También participaron el propio rector interpretando a uno de los apóstoles el día de Pentecostés, la hija del artista y varios alumnos de la universidad. “Acá el gran hacedor de todo es el Espíritu Santo. Yo le recé todo el tiempo y me ayudó a resolver cada escena”, confiesa el artista.

El volumen también contiene imágenes y textos sobre la inauguración­ de la capilla, la bendición de la misma por parte del cardenal Daniel Sturla y las visitas guiadas que se han hecho hasta el momento. Según explicó Gómez Guerrero, el libro fue pensado como obsequio institucional para visitas destacadas o actos protocolares. Sin embargo, el interés del público impulsó la idea de que se pusiera a la venta.

capilla del encuentro, ucu
La hemorroisa.

La hemorroisa.

Su lanzamiento al público está previsto para febrero. A partir de esa fecha se podrá adquirir en la librería Renart de la UCU. De las mayores emociones para el artista fue hacerle llegar, a través de Fernández Techera —quien concurrió a un encuentro de educadores en Roma—, un ejemplar al papa León XIV. “Es todo muy emocionante, porque desde el otro lado del mundo, en un país muy pequeñito, una capilla que no tenía grandes pretensiones, sino más bien tratar de generar un nuevo vínculo con la comunidad universitaria, termina en manos del papa. Es como muy de Dios”, afirmó.

Otra gran sorpresa para el artista y para la universidad fue el premio que recibió el proyecto en la Gala de las Industrias Creativas, organizada por la Cámara de Diseño de Uruguay y el Ministerio de Educación y Cultura. Gómez Guerrero señaló que sin haberse postulado, la Capilla del Encuentro recibió la distinción en la categoría Artes visuales.

Libro Capilla del Encuentro_1
Capilla del Encuentro, Universidad Católica, 181 páginas. A la venta a partir de febrero en la librería Renart de la Universidad Católica del Uruguay.

Capilla del Encuentro, Universidad Católica, 181 páginas. A la venta a partir de febrero en la librería Renart de la Universidad Católica del Uruguay.

La capilla se encuentra abierta al público durante el horario de funcionamiento de la universidad. Para coordinar una visita guiada, escribir a [email protected].

