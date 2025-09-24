¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Una jornada científica y artística para romper estereotipos de género

Ciencia al toque: construyendo futuro juntas es una actividad organizada por científicas del Instituto Clemente Estable que se realizará en el Planetario de Montevideo

Científicas del colectivo Belleza Inesperada.

Científicas del colectivo Belleza Inesperada.

FOTO

Marcelo Casacuberta
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con el objetivo de contribuir a romper estereotipos de género relacionados con la ciencia y las artes, el colectivo Belleza Inesperada organiza el primer evento científico y artístico Ciencia al toque: construyendo futuro juntas.

Leé además

Carolina Cosse y Gabriel Oddone en la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional, en el Palacio Legislativo.
Ley de Presupuesto

El gobierno redefine la política de ciencia y tecnología en el marco del Presupuesto

Por José Frugoni
una exposicion sobre la vida de desplazamientos de la poblacion lgbtiq+
Recomendado

Una exposición sobre la vida de desplazamientos de la población LGBTIQ+

Por Redacción Galería
la redencion de ulises
Carta de la editora

La redención de Ulises

Por Carolina Villamonte

Ciencia al toque: construyendo futuro juntas consiste en la realización de montajes artísticos, en fachadas de siete puntos clave de los municipios B, CH y E y a partir de fotografías de mujeres científicas exploradoras de la naturaleza y sus historias, que coinciden con conciertos de artistas mujeres. Durante dichos eventos se realizarán además lecturas de textos de escritoras y poetas uruguayas contemporáneas dedicados a la naturaleza.

También habrá charlas a cargo de exploradoras, estands vinculados a las temáticas, una muestra fotográfica de Fefo Bouvier dedicada al firmamento uruguayo y un audiovisual de Marcelo Casacuberta que recopila imágenes de las participantes del colectivo.

La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Unesco y la Intendencia de Montevideo.

Martes 30 de setiembre, de 17 a 21 horas, en el Planetario de Montevideo. Entrada libre por orden de llegada. Cupos limitados. Ver agenda de actividades en la web del IIBCE.

Selección semanal
“Búsquelo por el mundo”

Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

Por Federico Castillo
Gobierno de Montevideo

El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

Por Santiago Sánchez
Fuerzas Armadas

Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Intendencia de Montevideo

Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Por Javier Alfonso
Néstor Guzzini, María Elena Pérez y Gerardo Minutti, actores y director de Perros.
Video

'Perros' es el nuevo estreno del cine uruguayo, una comedia dramática seleccionada para los Premios Goya

Por Federica Chiarino Vanrell
Margaret Whyte, de 89 años y raíces escocesas, asegura que su obra siempre fue controvertida. 

La artista Margaret Whyte representará a Uruguay en la 61ª Bienal de Arte de Venecia

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Por Magdalena Cabrera