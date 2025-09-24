Una jornada científica y artística para romper estereotipos de género

Con el objetivo de contribuir a romper estereotipos de género relacionados con la ciencia y las artes, el colectivo Belleza Inesperada organiza el primer evento científico y artístico Ciencia al toque: construyendo futuro juntas.
Ciencia al toque: construyendo futuro juntas es una actividad organizada por científicas del Instituto Clemente Estable que se realizará en el Planetario de Montevideo
El colectivo está conformado por científicas del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) cuyo deseo es que la ciencia sea orgullo de la sociedad montevideana e inspiración para otras mujeres y, por lo tanto, construyen un espacio de encuentro equitativo, sin fronteras y sin sesgos.
Ciencia al toque: construyendo futuro juntas consiste en la realización de montajes artísticos, en fachadas de siete puntos clave de los municipios B, CH y E y a partir de fotografías de mujeres científicas exploradoras de la naturaleza y sus historias, que coinciden con conciertos de artistas mujeres. Durante dichos eventos se realizarán además lecturas de textos de escritoras y poetas uruguayas contemporáneas dedicados a la naturaleza.
También habrá charlas a cargo de exploradoras, estands vinculados a las temáticas, una muestra fotográfica de Fefo Bouvier dedicada al firmamento uruguayo y un audiovisual de Marcelo Casacuberta que recopila imágenes de las participantes del colectivo.
La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Unesco y la Intendencia de Montevideo.
Martes 30 de setiembre, de 17 a 21 horas, en el Planetario de Montevideo. Entrada libre por orden de llegada. Cupos limitados. Ver agenda de actividades en la web del IIBCE.