Una noche para sentir la música gospel en el este

El viernes 13 de febrero a las 22 h, el ensamble Montevideo Gospel Choir se presentará en Pueblo Narakan con un espectáculo aniversario que celebra dos décadas de trayectoria. La propuesta reunirá a 10 cantantes en escena junto al propio maestro Raúl Medina en teclados y dirección, en una noche pensada para recorrer la historia del grupo a través de los clásicos y las nuevas interpretaciones del repertorio gospel contemporáneo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Fundado en 2004 con el objetivo de acercar al público uruguayo el negro spiritual y las grandes composiciones del género, Montevideo Gospel se ha movido por escenarios culturales y sociales de todo el país, consolidándose como una de las formaciones gospel más reconocidas de Uruguay. En este concierto aniversario, el coro propone un espectáculo especialmente preparado para la ocasión, en el que la potencia vocal colectiva, la emoción interpretativa y la energía característica del género serán las protagonistas.
El show promete una experiencia intensa marcada por arreglos vocales vibrantes, momentos de gran espiritualidad y la fuerza interpretativa que ha acompañado al grupo a lo largo de estos 20 años, invitando al público a dejarse llevar por la emoción y la celebración de la música en vivo.
Viernes 13 de febrero, a las 22 horas en Pueblo Narakan, Punta del Este. Entradas a partir de 900 pesos a la venta en RedTickets.