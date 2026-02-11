¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Una noche para sentir la música gospel en el este

Montevideo Gospel Choir festeja sus 20 años en Pueblo Narakan, Punta del Este, con la energía del coro de música gospel más emblemático del país

Montevideo Gospel Choir cumple dos décadas y lo celebra con un show en Punta del Este.

Montevideo Gospel Choir cumple dos décadas y lo celebra con un show en Punta del Este.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El viernes 13 de febrero a las 22 h, el ensamble Montevideo Gospel Choir se presentará en Pueblo Narakan con un espectáculo aniversario que celebra dos décadas de trayectoria. La propuesta reunirá a 10 cantantes en escena junto al propio maestro Raúl Medina en teclados y dirección, en una noche pensada para recorrer la historia del grupo a través de los clásicos y las nuevas interpretaciones del repertorio gospel contemporáneo.

Fundado en 2004 con el objetivo de acercar al público uruguayo el negro spiritual y las grandes composiciones del género, Montevideo Gospel se ha movido por escenarios culturales y sociales de todo el país, consolidándose como una de las formaciones gospel más reconocidas de Uruguay. En este concierto aniversario, el coro propone un espectáculo especialmente preparado para la ocasión, en el que la potencia vocal colectiva, la emoción interpretativa y la energía característica del género serán las protagonistas.

Leé además

Jovian K. Ford, Omar Ross, Brittany Michelle Wallace y Lance Bernard Bryant, integrantes de The Platters.
Recomendado

The Platters se presentará en Enjoy Punta del Este, en una noche de clásicos eternos

Por Redacción Galería
Nominado junto con celebridades de habla inglesa, como Lady Gaga, Billie Eilish, Bruno Mars y Kendrick Lamar, el británico Harry Styles pronunció su nombre y la ovación estalló en el Crypto Arena de Los Ángeles.
Video
Escenario de música y protesta

Premios Grammy 2026: Bad Bunny hizo historia en una gala marcada por la consigna “Fuera ICE”

Por Redacción Galería

El show promete una experiencia intensa marcada por arreglos vocales vibrantes, momentos de gran espiritualidad y la fuerza interpretativa que ha acompañado al grupo a lo largo de estos 20 años, invitando al público a dejarse llevar por la emoción y la celebración de la música en vivo.

Montevideo Gospel Choir

Viernes 13 de febrero, a las 22 horas en Pueblo Narakan, Punta del Este. Entradas a partir de 900 pesos a la venta en RedTickets.

Selección semanal
Seguridad Pública

La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

Por Juan Francisco Pittaluga
Derechos humanos

Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

Por Redacción Búsqueda
Fútbol

IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

Por Lucía Cuberos
Viaje oficial

China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

Por Guillermo Draper

TE PUEDE INTERESAR

Así es el hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026
Video

Así es el hotel de lujo elegido por Uruguay para el Mundial 2026

Por Redacción Galería
Tres tubos de pintura y un desfile de coloridos personajes homenajearon la creatividad e imaginación italiana.    

Las imágenes más impactantes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Por Redacción Galería
El actor chileno Pedro Pascal, la cantante colombiana Karol G y la estadounidense Cardi B fueron algunas de las figuras invitadas a formar parte del espectáculo de Bad Bunny. 
Video

Los famosos en las gradas, una boda real y el elogio de Adam Sandler: el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Por Redacción Galería
Arco. 
Video

Qué películas infantiles compiten en los Premios Oscar y dónde verlas