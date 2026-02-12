  • Cotizaciones
    jueves 12 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Living Colour y Call The Police, con Andy Summers, dos shows de alto calibre en Montevideo Music Box

    La banda neoyorquina liderada por Vernon Reid y Corey Glover actuará el viernes 20; el guitarrista de The Police tocará los clásicos de la banda junto a dos protagonstas del rock brasileño

    Living Colour, el viernes 20 en Montevideo Music Box.

    Living Colour, el viernes 20 en Montevideo Music Box.

    FOTO

    Difusión
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La banda neoyorquina Living Colour, una de las grandes referencias históricas de la fusión entre música negra y rock, actuará por segunda vez en Montevideo, el viernes 20 a las 20 en Montevideo Music Box (Dámaso A. Larrañaga 3195). El grupo liderado por Corey Glover y Vernon Reid visitó Uruguay por primera vez en 2007, cuando dio un memorable concierto en el desaparecido Teatro Plaza, entonces el auditorio más grande de la ciudad. Ahora los autores de Glamour Boys y Cult of Personality volverán en el marco de la gira The Best of 40 Years, que llegará a varias ciudades latinoamericanas.

    Surgidos en el área de Brooklyn en 1984, esta banda se destacó siempre, en su virtuosa discografía, por plantear una desprejuiciada y poco frecuente serie de fusiones entre múltiples géneros, algunas de ellas inéditas, como el metal, el funk, el hip hop, el rap, el jazz y hasta el punk rock.

    Leé además

    Montevideo Gospel Choir cumple dos décadas y lo celebra con un show en Punta del Este.
    Recomendado

    Una noche para sentir la música gospel en el este

    Por Redacción Galería
    Jovian K. Ford, Omar Ross, Brittany Michelle Wallace y Lance Bernard Bryant, integrantes de The Platters.
    Recomendado

    The Platters se presentará en Enjoy Punta del Este, en una noche de clásicos eternos

    Por Redacción Galería
    Living Colour

    Algunos de sus integrantes visitaron Uruguay en calidad de solistas. El baterista Will Calhoun vino en 2005, dio varias presentaciones y clínicas e incluso tocó el tambor en las Llamadas. Vernon Reid vino otras dos veces, una con su proyecto paralelo experimental, Yohimbe Brothers, y la otra en formato trío de jazz rock, en La Trastienda. Las entradas se venden en RedTickets de $ 3.300 a $ 4.800.

    Call The Police

    El guitarrista inglés Andy Summers, integrante y compositor de la mítica banda The Police, se presentará en Montevideo Music Box el sábado 28 a las 20 h, al frente de la banda Call The Police, que forma con dos protagonistas del rock brasileño: el bajista, compositor y cantante Rodrigo Santos (exmiembro de la banda Barão Vermelho) y João Barone, baterista de Paralamas Do Sucesso.

    Desde hace una década este auténtico supertrío se reúne periódicamente para versionar temas de la banda británica, con Santos a cargo de la exigente tarea de interpretar los temas originalmente cantados por Sting. El repertorio incluye gemas como So Lonely, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Roxanne y Every Little Thing She Does Is Magic.

    Call The Police

    “Es un regalo poder tocar y ser amigo de un ídolo de una de las mejores bandas de la historia. Y este tipo está con nosotros, divirtiéndose, divirtiéndose, queriendo llevarnos a diferentes países del mundo. Nos eligió para ser el grupo oficial que recorrerá el planeta interpretando a The Police”, celebra Santos.

    La elección de Summers deriva de su gran admiración por la música brasileña, que lo ha llevado a grabar y compartir escenario con artistas como Roberto Menescal, Gilberto Gil y Victor Biglione. El recital: entradas en RedTickets de $ 3.480 a $ 4.180.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Derechos humanos

    Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol

    IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

    Por Lucía Cuberos
    Viaje oficial

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Por Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Los presidentes de China y Uruguay, Xi Jinping y Yamandú Orsi, conmemoraron los 38 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

    El sector avícola celebra la habilitación de China, mercado que paga por las garras 3,5 veces más que Hong Kong

    Por Juan Luis Dellapiazza
    Personas se enfrentan con la Policía de Argentina durante una manifestación contra la reforma laboral este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). 
    Video

    Argentina: bombas molotov versus balas de goma, enfrentamientos por la reforma laboral

    Por France 24
    Las oficinas de BASF en el World Trade Center del Buceo.

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda
    Senadores Robert Silva, Daniel Caggiani, Blanca Rodríguez y José Luis Falero después de recibir al canciller Mario Lubetkin.

    El gobierno entregó al Parlamento el proyecto para ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

    Por Redacción Búsqueda