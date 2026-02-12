Living Colour y Call The Police, con Andy Summers, dos shows de alto calibre en Montevideo Music Box

La banda neoyorquina liderada por Vernon Reid y Corey Glover actuará el viernes 20; el guitarrista de The Police tocará los clásicos de la banda junto a dos protagonstas del rock brasileño

La banda neoyorquina Living Colour, una de las grandes referencias históricas de la fusión entre música negra y rock, actuará por segunda vez en Montevideo, el viernes 20 a las 20 en Montevideo Music Box (Dámaso A. Larrañaga 3195). El grupo liderado por Corey Glover y Vernon Reid visitó Uruguay por primera vez en 2007, cuando dio un memorable concierto en el desaparecido Teatro Plaza, entonces el auditorio más grande de la ciudad. Ahora los autores de Glamour Boys y Cult of Personality volverán en el marco de la gira The Best of 40 Years, que llegará a varias ciudades latinoamericanas.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Surgidos en el área de Brooklyn en 1984, esta banda se destacó siempre, en su virtuosa discografía, por plantear una desprejuiciada y poco frecuente serie de fusiones entre múltiples géneros, algunas de ellas inéditas, como el metal, el funk, el hip hop, el rap, el jazz y hasta el punk rock.

Living Colour Algunos de sus integrantes visitaron Uruguay en calidad de solistas. El baterista Will Calhoun vino en 2005, dio varias presentaciones y clínicas e incluso tocó el tambor en las Llamadas. Vernon Reid vino otras dos veces, una con su proyecto paralelo experimental, Yohimbe Brothers, y la otra en formato trío de jazz rock, en La Trastienda. Las entradas se venden en RedTickets de $ 3.300 a $ 4.800.

Call The Police El guitarrista inglés Andy Summers, integrante y compositor de la mítica banda The Police, se presentará en Montevideo Music Box el sábado 28 a las 20 h, al frente de la banda Call The Police, que forma con dos protagonistas del rock brasileño: el bajista, compositor y cantante Rodrigo Santos (exmiembro de la banda Barão Vermelho) y João Barone, baterista de Paralamas Do Sucesso.

Desde hace una década este auténtico supertrío se reúne periódicamente para versionar temas de la banda británica, con Santos a cargo de la exigente tarea de interpretar los temas originalmente cantados por Sting. El repertorio incluye gemas como So Lonely, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Roxanne y Every Little Thing She Does Is Magic.