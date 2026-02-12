Living Colour y Call The Police, con Andy Summers, dos shows de alto calibre en Montevideo Music Box

La banda neoyorquina Living Colour, una de las grandes referencias históricas de la fusión entre música negra y rock, actuará por segunda vez en Montevideo, el viernes 20 a las 20 en Montevideo Music Box (Dámaso A. Larrañaga 3195). El grupo liderado por Corey Glover y Vernon Reid visitó Uruguay por primera vez en 2007, cuando dio un memorable concierto en el desaparecido Teatro Plaza, entonces el auditorio más grande de la ciudad. Ahora los autores de Glamour Boys y Cult of Personality volverán en el marco de la gira The Best of 40 Years, que llegará a varias ciudades latinoamericanas.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Surgidos en el área de Brooklyn en 1984, esta banda se destacó siempre, en su virtuosa discografía, por plantear una desprejuiciada y poco frecuente serie de fusiones entre múltiples géneros, algunas de ellas inéditas, como el metal, el funk, el hip hop, el rap, el jazz y hasta el punk rock.
Algunos de sus integrantes visitaron Uruguay en calidad de solistas. El baterista Will Calhoun vino en 2005, dio varias presentaciones y clínicas e incluso tocó el tambor en las Llamadas. Vernon Reid vino otras dos veces, una con su proyecto paralelo experimental, Yohimbe Brothers, y la otra en formato trío de jazz rock, en La Trastienda. Las entradas se venden en RedTickets de $ 3.300 a $ 4.800.
Call The Police
El guitarrista inglés Andy Summers, integrante y compositor de la mítica banda The Police, se presentará en Montevideo Music Box el sábado 28 a las 20 h, al frente de la banda Call The Police, que forma con dos protagonistas del rock brasileño: el bajista, compositor y cantante Rodrigo Santos (exmiembro de la banda Barão Vermelho) y João Barone, baterista de Paralamas Do Sucesso.
Desde hace una década este auténtico supertrío se reúne periódicamente para versionar temas de la banda británica, con Santos a cargo de la exigente tarea de interpretar los temas originalmente cantados por Sting. El repertorio incluye gemas como So Lonely, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Roxanne y Every Little Thing She Does Is Magic.
“Es un regalo poder tocar y ser amigo de un ídolo de una de las mejores bandas de la historia. Y este tipo está con nosotros, divirtiéndose, divirtiéndose, queriendo llevarnos a diferentes países del mundo. Nos eligió para ser el grupo oficial que recorrerá el planeta interpretando a The Police”, celebra Santos.
La elección de Summers deriva de su gran admiración por la música brasileña, que lo ha llevado a grabar y compartir escenario con artistas como Roberto Menescal, Gilberto Gil y Victor Biglione. El recital: entradas en RedTickets de $ 3.480 a $ 4.180.