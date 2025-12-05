  • Cotizaciones
    Trump aboga por una mayor influencia militar en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    La Casa Blanca publicó este viernes los nuevos lineamientos de sus “Estrategia Nacional de Seguridad”. En lo referente a América Latina, la Administración Trump buscará rehabilitar la “doctrina Monroe”, con una mayor implicación militar en la región para impedir la inmigración ilegal y luchar contra el narcotráfico

    Donald Trump.

    Donald Trump.

    FOTO

    White House
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Estados Unidos (EE.UU.) busca reajustar su presencia global para concentrarse en América Latina y en el control de la migración, según la nueva estrategia de seguridad nacional difundida el viernes por la administración de Donald Trump.

    El documento, titulado “Estrategia Nacional de Seguridad”, detalla la intención de reforzar la influencia estadounidense en la región, donde Washington apunta contra presuntas narcolanchas, mantiene una confrontación con Nicolás Maduro y aspira a asegurar el acceso a recursos estratégicos como el Canal de Panamá.

    La estrategia desarrolla la visión “America First” de Trump y supone una reorientación respecto a los últimos años, en los que la política exterior priorizó Asia. No obstante, el texto mantiene a China como principal competidor global.

    El documento presenta a Trump como el modernizador de la “Doctrina Monroe”, proclamada hace dos siglos para declarar a América Latina fuera del alcance de potencias rivales. “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a zonas geográficas clave en toda la región. Nos opondremos a que competidores no hemisféricos puedan posicionar fuerzas o capacidades amenazantes, o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio. Este ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe es una restauración sensata y potente del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos”, afirma.

    El texto también anuncia un reajuste de la presencia militar para atender “amenazas urgentes en nuestro Hemisferio” y reducir el involucramiento en escenarios cuya relevancia para la seguridad nacional habría disminuido.

    Embed - Trump lanza advertencia a Colombia, mientras Petro hace un llamado a EE. UU. a respetar la soberanía

    Migración

    Bajo la presidencia de Trump, Washington afirma que busca poner fin a las migraciones masivas y convertir el control fronterizo en “el elemento principal de la seguridad nacional”. “La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional”, señala el documento, que advierte sobre “invasiones” no solo por flujos descontrolados, sino también por amenazas transfronterizas como terrorismo, drogas, espionaje y trata de personas.

    El texto incluye críticas directas a varios aliados europeos y afirma que EE.UU. respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la Unión Europea, en particular en materia migratoria.

    Finalmente, la administración Trump sostiene que impedirá que otras potencias dominen, pero precisa: “Esto no significa desperdiciar sangre y recursos para limitar la influencia de todas las grandes y medianas potencias del mundo”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

