Trump afirma que será “un gran honor” tomar Cuba, mientras Rubio pide nuevos líderes para la isla

El gobierno de Donald Trump deja claro que ve a Cuba como el próximo escenario para imponer su influencia. “Cuba está en una situación muy delicada (…) y pronto tomaremos medidas”, advirtió el presidente estadounidense.

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Las declaraciones se conocieron este martes 17 de marzo, un día después de que el sistema eléctrico cubano colapsara y provocara un nuevo apagón masivo que dejó a millones de personas sin luz en toda la isla.

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La crisis energética se agrava mientras la economía cubana enfrenta el impacto del bloqueo petrolero impulsado por Washington en los últimos meses.

Un día antes, Trump también había insinuado su intención de decidir sobre el futuro del país. “Creo que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna forma”, dijo desde la Casa Blanca, donde sostuvo además que puede “hacer lo que quiera” con la isla, a la que volvió a describir como una “nación fracasada”.

Durante ese intercambio con la prensa en el Despacho Oval, el mandatario afirmó que Cuba “no tiene dinero, ni petróleo, ni nada”, aunque añadió que posee “buena tierra” y “paisajes bonitos”, y la calificó como “una isla hermosa”.

Horas más tarde, Trump recurrió a un tono similar al referirse a Venezuela tras la victoria de su selección sobre Italia en el Clásico Mundial de Béisbol. “¡Últimamente están pasando cosas buenas en Venezuela! (…) ¿Alguien quiere la condición de estado #51?”, escribió en su red Truth Social.

Trump ya había planteado el 9 de marzo la posibilidad de una “toma de control” de Cuba, que —según dijo— podría ser “amistosa” o no, tras semanas asegurando que el gobierno de Miguel Díaz-Canel “caerá muy pronto”.

Un artículo publicado el 16 de marzo por The New York Times, que cita a funcionarios de la administración bajo anonimato, señala que los negociadores estadounidenses han insistido en la dimisión de Díaz-Canel como condición para avanzar en un acuerdo entre ambos países.

Según esas fuentes, Washington no estaría apuntando contra miembros de la familia Castro —que dominó el poder durante seis décadas— ni exigiría cambios en la estructura del sistema político, más allá de la salida del actual presidente.

De confirmarse, sería una fórmula similar a la aplicada en Venezuela, donde la presión estadounidense se concentró en apartar del poder a la pareja presidencial formada por Nicolás Maduro y Cilia Flores, mientras buena parte del resto de la estructura política se mantuvo intacta.

Embed - Cuba a oscuras: 10 millones de habitantes sin electricidad mientras Trump habla de un acuerdo

Marco Rubio sobre Cuba: “Tienen que poner a gente nueva al mando”

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ascendencia cubana, pidió nuevos líderes para la isla al asegurar que el país “tiene una economía que no funciona dentro de su sistema político y gubernamental”. “No pueden arreglarlo (…) Tienen que poner a gente nueva al mando”, afirmó.

Rubio también consideró insuficientes las reformas anunciadas por La Habana. “Lo que anunciaron no es lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema”, dijo desde la Oficina Oval, y sostuvo que el gobierno cubano enfrenta “decisiones importantes”.

El lunes 16 de marzo, en medio de la presión de Washington, el gobierno cubano anunció una reforma económica que permitirá a ciudadanos residentes en el exterior invertir en empresas privadas de la isla. Hasta ahora, la normativa les impedía participar como socios en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), aunque sí podían hacerlo mediante compañías extranjeras o empresas mixtas.

Según un funcionario estadounidense y una fuente con conocimiento de las conversaciones entre Washington y La Habana, la administración Trump busca la salida del presidente Miguel Díaz-Canel mientras continúan las negociaciones, aunque no ha señalado quién debería sustituirlo.

???? HOLY CRAP! Sec. Marco Rubio drops the ULTIMATE TRUTH NUKE on Cuba, their communist regime is done for



You can tell Marco has been waiting for this! ????



"Their economy DOESN'T WORK! It's a non-functional economy, it's an economy that has survived...that revolution, not even a… pic.twitter.com/BblP7lwjbu — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 17, 2026

Muchos cubanos no creen que Díaz-Canel tenga mucho poder en Cuba, en comparación con el padre fundador revolucionario Raúl Castro y su familia, pero hasta hace poco, los comentarios de la Administración Trump sobre un cambio en la isla socialista podrían haber sido considerados sorprendentes.

No obstante, las intenciones declaradas de Washington se producen tras la audaz incursión militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro en Venezuela, interrumpiendo las exportaciones de petróleo de ese país, que habían sostenido la economía cubana. También llegan tras el lanzamiento de ataques militares estadounidenses contra Irán a principios de este mes.

Temblor en la oscuridad

En pleno apagón total —el sexto en año y medio— que comenzó el lunes 16 de marzo, un terremoto cercano a magnitud 6 sacudió la madrugada del martes 17 las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) informó que el epicentro se ubicó a 37 km del municipio de Imías, en Guantánamo, a una profundidad de 15 km.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó la magnitud en 5,8 y detectó un segundo movimiento de 4,7 unos siete minutos después, medición que coincidió con la del Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC).

No se reportaron daños inmediatos. El CENAIS clasificó el evento como “categoría verde”, es decir, con baja probabilidad de víctimas o daños.

Cuba restablece en parte la red eléctrica; millones siguen sin luz

El Ministerio de Energía y Minas informó que el servicio eléctrico fue restablecido en gran parte de Cuba, aunque millones de personas siguen sin energía. La red volvió a funcionar desde Pinar del Río, en el extremo occidental, hasta Holguín, cerca del oriente del país, según autoridades del sector.

Sin embargo, ciudades como Santiago de Cuba, la segunda más grande de la isla, continúan sin luz. La generación eléctrica, afectada por la escasez de combustible y la obsolescencia de las centrales, sigue limitando la recuperación del sistema y ofrece poco alivio a una población agotada por meses de apagones prolongados.

El informe llega después de que el lunes 16 de marzo colapsara la red eléctrica nacional, provocando un apagón generalizado que dejó sin energía a casi 10 de los 11 millones de habitantes. La oscuridad coincidió horas más tarde con el terremoto registrado en el oriente del país.

Las causas de la “desconexión completa” del Sistema Eléctrico Nacional aún están bajo investigación. Según el director general de Electricidad del ministerio, Lázaro Guerra, “todos los parámetros están bien” y no se reportaron fallas en las unidades generadoras que estaban en servicio en el momento del apagón.

Continúa el restablecimiento del SEN ????????

Tenemos sistema eléctrico desde #PinarDelRío hasta #LasTunas

Ya en línea la unidad 6 de la CTE Nuevitas, unidad 4 de la CTE Céspedes, unidad 3 de CTE de Santa Cruz y en proceso de arranque unidad 3 de Céspedes, Mariel 8 y Guiteras. — Ministerio de Energía y Minas Cuba ???????? (@EnergiaMinasCub) March 17, 2026

Es el séptimo corte masivo que sufre la isla desde 2022, cuando el huracán Ian dañó las líneas de transmisión y provocó el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y el sexto en el último año y medio.

El nuevo apagón llega apenas tres días después de que cerca del 68% del país quedara sin energía. Con cortes que en algunas zonas superan las 15 horas, la actividad económica permanece fuertemente afectada en medio de la crisis energética que atraviesa la isla.

Hasta comienzos de año, Venezuela era uno de los principales proveedores de combustible para la red eléctrica cubana. Pero la interrupción de ese suministro y las presiones estadounidenses sobre las exportaciones de petróleo hacia la isla han agravado el déficit energético.

Díaz-Canel reconoció el 13 de marzo que Cuba lleva tres meses sin recibir envíos regulares de petróleo, en un contexto de fuertes tensiones con Washington por el abastecimiento energético.

Este 17 de marzo el restablecimiento del sistema comenzó lentamente mediante microsistemas destinados a reactivar la energía en zonas específicas. La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que algunas centrales lograron reconectarse a la red, lo que permitió recuperar el servicio en áreas del centro y el oeste del país.

Con Reuters, EFE y AFP

FUENTE:FRANCE24