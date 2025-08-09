  • Cotizaciones
    sábado 09 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump anuncia reunión con Putin el 15 de agosto y apunta a “intercambios territoriales” de Rusia y Ucrania

    Donald Trump se reunirá con Vladímir Putin el 15 de agosto en Alaska. El mandatario estadounidense afirmó que es posible un “intercambio de territorios” entre el Kremlin y el gobierno de Volodímir Zelenski, y sostuvo que el conflicto en Ucrania podría resolverse “muy rápido”

    Vladímir Putin y Donald Trump

    Vladímir Putin y Donald Trump

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    En una rueda de prensa, Trump adelantó: Me reuniré con el presidente Putin muy pronto. Podría haber sido antes, pero supongo que hay medidas de seguridad que, lamentablemente, la gente tiene que tomar.

    Más tarde, a través de su cuenta oficial en Truth Social, confirmó la fecha y el lugar: La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska.

    Leé además

    Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca
    Video
    Guerra en Ucrania

    Ucrania no cederá su territorio, advierte Zelenski tras anuncio de reunión Trump-Putin

    Por RFI
    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca
    Video
    Estados Unidos

    Donald Trump ordena al Pentágono que ataque a los cárteles de drogas extranjeros

    Por France 24
    Embed

    Horas después, el Kremlin ratificó el encuentro entre ambos líderes.

    “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países”, dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, citado por agencias locales.

    De concretarse el encuentro, sería la primera reunión de los presidentes de Estados Unidos y Rusia desde 2021, año en el que Joe Biden dialogó con Putin en la ciudad suiza de Ginebra.

    Durante los últimos días, la Casa Blanca ha instado al Kremlin a concretar una reunión entre los dos jefes de Estado para tratar el tema de la guerra en Ucrania.

    Este miércoles, Steve Witkoff, enviado especial de la potencia de América del Norte en Medio Oriente y quien ha liderado los vínculos diplomáticos con Moscú, se reunió con Putin en la capital de Rusia.

    Posteriormente, la reunión fue catalogada por el Ejecutivo ruso como “útil y constructiva”.

    El anuncio llega después de meses en los que Washington ha presionado a Moscú para llevar adelante conversaciones de alto nivel para finalizar el conflicto con Kiev.

    Washington había dado un ultimátum que vencía este viernes al Kremlin y en el que, si no cumplía, aumentaría las sanciones económicas en contra de la economía de Rusia.

    Embed - Donald Trump y Vladimir Putin: la cronología de una ambigua relación

    Trump pone el foco nuevamente en Ucrania

    Asimismo, durante la rueda de prensa de este viernes, Trump esbozó algunos de los puntos que quiere tratar con Putin. Por una parte, el mandatario estadounidense declaró que plantea que Rusia y Ucrania “hagan intercambios” para que “se recupere algo de territorio”.

    Adicionalmente, instó al gobierno de Ucrania a firmar un documento, en el que se avance en el desescalamiento del conflicto armado con las Fuerzas Armadas de Rusia. “Zelenski necesita conseguir todo lo necesario, porque necesita prepararse para firmar algo”, afirmó Trump.

    Para concluir, afirmó que la situación del conflicto que enfrenta a los dos países europeos desde 2022, podría resolverse “muy rápido".

    Avances para un posible acuerdo de paz

    Por otra parte, según el periódico The Wall Street Journal el gobierno de Putin habría presentado a la Casa Blanca una propuesta de alto al fuego, que incluiría concesiones territoriales por parte de Ucrania.

    Según las informaciones obtenidas por el diario estadounidense, el Kremlin pediría al gobierno de Volodímir Zelenski, ceder territorios en el este de su país, como la región del Donbás, para detener las operaciones militares en el terreno.

    A su vez, Bloomberg News informó que funcionarios de Rusia y Estados Unidos se encuentran trabajando en un acuerdo, que incluiría cambios territoriales, que sería presentado antes de que Putin y Trump se reúnan personalmente.

    Con Reuters, AP y EFE

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Fútbol Uruguayo

    Dos años después, Uruguay vendió un jugador a la elite de Europa, un mercado restringido a sus futbolistas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Debate

    Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

    Por Santiago Sánchez
    Defensa

    Senadores oficialistas volvieron a postergar ascenso a coroneles del Ejército

    Por Santiago Sánchez
    Desinformación

    De la inteligencia artificial a las estafas: cómo el periodismo colaborativo enfrenta la desinformación digital en América Latina

    Por Guillermina Servian

    Te Puede Interesar

    Las autoridades creen que la ciudad de Rivera puede ser foco de acciones relacionadas al terrorismo 

    Terrorismo: revisarán políticas de visados y residencias ante posible “corrimiento” de actividades a Rivera

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social, y Pablo Caggiani, presidente de ANEP

    Gobierno celebra como un logro su estrategia para revincular a estudiantes y exjerarca cuestiona uso de cifras

    Por Nicolás Delgado
    Álvaro Delgado y Alejandro Ruibal durante un almuerzo de ADM en el último año electoral

    El Uruguay “muy corporativista” y los empresarios como “piratas” y “ladrones”, según Alejandro Ruibal

    Por Ismael Grau
    Vestimenta y textiles es el principal rubro de compra bajo el régimen simplificado

    Compras web bajo el régimen “simplificado” se encaminan a un récord, al igual que el de franquicia total