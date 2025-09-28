  • Cotizaciones
    domingo 28 de septiembre de 2025

    Donald Trump sugiere que se ha avanzado en las negociaciones para la paz en Medio Oriente

    El presidente de Estados Unidos insinuó un avance en las negociaciones para la paz en Medio Oriente, en vísperas de la visita a la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

    Benjamín Netanyahu y Donald Trump durante una cena en el Salón Azul de la Casa Blanca, el 7 de julio de 2025.

    Benjamín Netanyahu y Donald Trump durante una cena en el Salón Azul de la Casa Blanca, el 7 de julio de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Donald Trump dio a entender este domingo que había un avance en las negociaciones para la paz en Medio Oriente, en vísperas de la visita a la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. “Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Medio Oriente”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. “Todos a bordo para algo especial, por primera vez. ¡Lo lograremos!”, escribió en letras mayúsculas.

    Durante un intercambio con periodistas el viernes, Trump ya había afirmado creer haber alcanzado un “acuerdo” para poner fin a la guerra en Gaza, luego de que el gobierno de Estados Unidos presentara a principios de semana un nuevo plan de paz a Netanyahu y varios países árabes y musulmanes. “Será un acuerdo que recupere a los rehenes. Será un acuerdo que ponga fin a la guerra”, prometió el presidente estadounidense.

    Según una fuente diplomática, el plan estadounidense, de 21 puntos, incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos en territorio palestino, la retirada israelí y el futuro gobierno de Gaza sin Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

    Medios británicos señalaron que el ex primer ministro Tony Blair podría desempeñar un papel destacado en la transición en Gaza.

    El viernes, en el podio de la ONU, Netanyahu criticó el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de una decena de países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá y Australia, a principios de esta semana.

    La creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, declaró el mandatario, y prometió "terminar el trabajo" contra Hamás “lo más rápido posible” en la Franja de Gaza, devastada por casi dos años de guerra.

    Embed - Ofensiva israelí continúa en Gaza; Médicos Sin Fronteras cesa actividades en Ciudad de Gaza

    Netanyahu tiene previsto visitar a Trump en la Casa Blanca el lunes.

    En el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 murieron 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un informe elaborado por AFP basado en datos oficiales.

    De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, incluidas 25 que el ejército israelí considera muertas.

    La ofensiva de represalia israelí contra Gaza dejó 66.025 fallecidos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

    FUENTE:RFI

