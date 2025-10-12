Una veintena de líderes mundiales se dan cita en Egipto para supervisar el alto el fuego en Gaza

Hamás anunció que comenzará a liberar a los rehenes israelíes en Gaza el lunes por la mañana (madrugada de Uruguay), antes de la cumbre de paz prevista para la tarde en Sharm el-Sheij.
Hamás anunció que comenzará a liberar a los rehenes israelíes en Gaza el lunes por la mañana, antes de la cumbre de paz en Sharm el-Sheij encabezada por Abdel Fattah al Sisi y Donald Trump, con la participación de más de 20 líderes y del secretario general de la ONU, António Guterres
Hamás anunció que comenzará a liberar a los rehenes israelíes en Gaza el lunes por la mañana (madrugada de Uruguay), antes de la cumbre de paz prevista para la tarde en Sharm el-Sheij.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El encuentro, copresidido por los mandatarios de Estados Unidos (EE.UU.) y Egipto, Donald Trump y Abdel Fattah al Sisi, reunirá a líderes de más de 20 países y al secretario general de la ONU, António Guterres.
Israel confirmó que no participará de la cumbre. La reunión buscará avanzar en la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.
El presidente francés Emmanuel Macron viajará el lunes a Egipto para abordar con otros asistentes “las próximas etapas de aplicación del plan de paz”, informó el sábado la presidencia francesa. También participarán el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni.
El acuerdo de alto el fuego, alcanzado en Egipto a partir de un plan de 20 puntos propuesto por Trump, contempla la liberación de 250 prisioneros palestinos, entre ellos algunos condenados a cadena perpetua por ataques mortales.
A su vez, Hamás deberá liberar antes del lunes a los 48 rehenes israelíes que aún permanecen en Gaza, algunos de ellos fallecidos en cautiverio.
Además, el pacto incluye la excarcelación de otros 1.700 palestinos detenidos por el ejército israelí durante las operaciones militares en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023.
El presidente estadounidense anunció que se entrevistará con “muchos dirigentes” en Egipto el lunes para discutir sobre el futuro de Gaza, devastada por más de dos años de guerra.
Con EE.UU. y Catar, Egipto desempeñó un papel determinante en las negociaciones que condujeron al acuerdo de cese el fuego.
Con AFP
FUENTE:RFI