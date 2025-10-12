Una veintena de líderes mundiales se dan cita en Egipto para supervisar el alto el fuego en Gaza

Hamás anunció que comenzará a liberar a los rehenes israelíes en Gaza el lunes por la mañana, antes de la cumbre de paz en Sharm el-Sheij encabezada por Abdel Fattah al Sisi y Donald Trump, con la participación de más de 20 líderes y del secretario general de la ONU, António Guterres

Las banderas de los países participantes en una cumbre de paz en Gaza, mediada por Estados Unidos, ondean en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij, en el Mar Rojo, el 12 de octubre de 2025.

Hamás anunció que comenzará a liberar a los rehenes israelíes en Gaza el lunes por la mañana (madrugada de Uruguay), antes de la cumbre de paz prevista para la tarde en Sharm el-Sheij.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El encuentro, copresidido por los mandatarios de Estados Unidos (EE.UU.) y Egipto, Donald Trump y Abdel Fattah al Sisi, reunirá a líderes de más de 20 países y al secretario general de la ONU, António Guterres.

Israel confirmó que no participará de la cumbre. La reunión buscará avanzar en la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Embed - Enviados especiales de EE. UU. a Tel Aviv se reunieron con los familiares de los rehenes israelíes El presidente francés Emmanuel Macron viajará el lunes a Egipto para abordar con otros asistentes “las próximas etapas de aplicación del plan de paz”, informó el sábado la presidencia francesa. También participarán el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni.

Los rehenes del 7 de octubre serán liberados este lunes, según Hamás El acuerdo de alto el fuego, alcanzado en Egipto a partir de un plan de 20 puntos propuesto por Trump, contempla la liberación de 250 prisioneros palestinos, entre ellos algunos condenados a cadena perpetua por ataques mortales.