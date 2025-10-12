  • Cotizaciones
    domingo 12 de octubre de 2025

    Una veintena de líderes mundiales se dan cita en Egipto para supervisar el alto el fuego en Gaza

    Hamás anunció que comenzará a liberar a los rehenes israelíes en Gaza el lunes por la mañana, antes de la cumbre de paz en Sharm el-Sheij encabezada por Abdel Fattah al Sisi y Donald Trump, con la participación de más de 20 líderes y del secretario general de la ONU, António Guterres

    Las banderas de los países participantes en una cumbre de paz en Gaza, mediada por Estados Unidos, ondean en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij, en el Mar Rojo, el 12 de octubre de 2025.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Hamás anunció que comenzará a liberar a los rehenes israelíes en Gaza el lunes por la mañana (madrugada de Uruguay), antes de la cumbre de paz prevista para la tarde en Sharm el-Sheij.

    El encuentro, copresidido por los mandatarios de Estados Unidos (EE.UU.) y Egipto, Donald Trump y Abdel Fattah al Sisi, reunirá a líderes de más de 20 países y al secretario general de la ONU, António Guterres.

    Leé además

    Una bandera nacional israelí ondea cerca de estructuras prefabricadas, cerca del asentamiento de Maale Levona en la Cisjordania ocupada.
    Conflicto en Medio Oriente

    A la sombra de Gaza, Israel asedia a Cisjordania con dos años de colonización acelerada

    Por France 24
    Miles de palestinos desplazados al sur de la Franja regresan este viernes a la asediada Ciudad de Gaza con la esperanza de encontrar en pie sus casas con motivo de la entrada en vigor del alto el fuego y la primera retirada de las tropas.  
    Paz en Medio Oriente

    Donald Trump confía en que el alto el fuego en Gaza se mantendrá mientras miles de palestinos regresan a sus hogares destruidos

    Por France 24
    Embed - Enviados especiales de EE. UU. a Tel Aviv se reunieron con los familiares de los rehenes israelíes

    El presidente francés Emmanuel Macron viajará el lunes a Egipto para abordar con otros asistentes “las próximas etapas de aplicación del plan de paz”, informó el sábado la presidencia francesa. También participarán el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni.

    Los rehenes del 7 de octubre serán liberados este lunes, según Hamás

    El acuerdo de alto el fuego, alcanzado en Egipto a partir de un plan de 20 puntos propuesto por Trump, contempla la liberación de 250 prisioneros palestinos, entre ellos algunos condenados a cadena perpetua por ataques mortales.

    A su vez, Hamás deberá liberar antes del lunes a los 48 rehenes israelíes que aún permanecen en Gaza, algunos de ellos fallecidos en cautiverio.

    Además, el pacto incluye la excarcelación de otros 1.700 palestinos detenidos por el ejército israelí durante las operaciones militares en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

    Embed - Entre el costo humanitario y el material: ¿cuánto cuesta reconstruir la devastada Franja de Gaza?

    El presidente estadounidense anunció que se entrevistará con “muchos dirigentes” en Egipto el lunes para discutir sobre el futuro de Gaza, devastada por más de dos años de guerra.

    Con EE.UU. y Catar, Egipto desempeñó un papel determinante en las negociaciones que condujeron al acuerdo de cese el fuego.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

