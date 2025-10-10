  • Cotizaciones
    Netanyahu promete el regreso de los rehenes “en los próximos días” tras el inicio del alto el fuego en Gaza

    El Ejército israelí inició su repliegue en el enclave palestino tras la entrada en vigor del alto el fuego. Netanyahu aseguró que las tropas permanecerán en Gaza para presionar el desarme de Hamás, mientras la ONU se prepara para lanzar un plan humanitario de emergencia

    Palestinos caminan por una calle entre los escombros de edificios destruidos durante un alto el fuego entre Israel y Hamás, en virtud de la primera fase del plan de paz de Gaza, en la ciudad de Gaza, el 10 de octubre de 2025.

    Palestinos caminan por una calle entre los escombros de edificios destruidos durante un alto el fuego entre Israel y Hamás, en virtud de la primera fase del plan de paz de Gaza, en la ciudad de Gaza, el 10 de octubre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | RFI
    Por France 24 y RFI

    El alto el fuego en la Franja de Gaza entró en vigor este viernes 10 de octubre a las 12:00 del mediodía, hora local (6:00 de la mañana en Uruguay), tras la ratificación por parte del gabinete de Israel de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. El acuerdo, que prevé la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos y la entrada masiva de ayuda humanitaria, marca el primer cese formal de hostilidades en dos años de guerra.

    “Todos nuestros rehenes regresarán en los próximos días”, afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu en un mensaje televisado, tras la entrada en vigor del alto el fuego. El mandatario subrayó, sin embargo, que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en Gaza “para mantener la presión sobre Hamás hasta que se desarme completamente”.

    Embed - Tras dos años del 7-O, la crisis en Gaza solo empeora • FRANCE 24 Español

    Según el Ejército israelí, las tropas comenzaron a replegarse hacia las líneas de despliegue acordadas en el mapa del acuerdo, principalmente en torno a Ciudad de Gaza y Khan Younis. Una vez alcanzadas esas posiciones, comenzará la cuenta regresiva de 72 horas para el intercambio de rehenes y prisioneros.

    De los 251 israelíes secuestrados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, 47 permanecen en Gaza, incluidos 25 que se presume muertos. Las autoridades israelíes estiman que el regreso de los cautivos con vida podría concretarse el lunes. Los hospitales en Israel ya se preparan para recibirlos, mientras la medicina forense recolecta ADN para identificar a las víctimas fallecidas.

    El gabinete israelí aprobó además la liberación de once prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y vinculados a Hamás, una decisión que generó protestas de familiares de las víctimas. En paralelo, el Ejército advirtió a la población gazatí que evite acercarse a las zonas donde permanecen desplegadas tropas israelíes, principalmente en el norte del enclave, así como a los corredores fronterizos del sur.

    Embed - Así se recibió la noticia de la firma de la primera fase del plan de paz para Gaza • FRANCE 24

    Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas anunció que activará de inmediato un plan de ayuda humanitaria de 60 días, con 170.000 toneladas de alimentos, medicinas y bienes esenciales listos para ingresar a Gaza. La operación busca asistir a más de dos millones de personas afectadas por la guerra y revertir la hambruna declarada por la ONU en varias zonas del enclave.

    “Nuestros equipos están preparados y nuestros suministros disponibles”, afirmó Tom Fletcher, jefe humanitario de Naciones Unidas, quien advirtió que solo el 28% del plan de ayuda para 2025 está financiado. El operativo prevé el envío diario de “varios cientos” de camiones con alimentos, combustible y medicamentos, así como la restauración de redes de agua, saneamiento y atención médica.

    El alto el fuego llega tras una guerra que dejó más de 67.000 palestinos muertos y convirtió a Gaza en una zona devastada. Aunque el acuerdo representa un avance, persisten dudas sobre las siguientes fases del plan de Trump, que incluyen la reconstrucción del territorio y el futuro político de Hamás.

    En las calles de Gaza, miles de personas se movilizaron hacia el norte tras el anuncio del cese de fuego. “Gracias a Dios por el fin de las matanzas”, dijo un residente en Khan Younis. En Israel, las familias de los secuestrados se preparan con esperanza y cautela para el regreso de sus seres queridos.

    FUENTE:RFI

