Netanyahu promete el regreso de los rehenes “en los próximos días” tras el inicio del alto el fuego en Gaza

El Ejército israelí inició su repliegue en el enclave palestino tras la entrada en vigor del alto el fuego. Netanyahu aseguró que las tropas permanecerán en Gaza para presionar el desarme de Hamás, mientras la ONU se prepara para lanzar un plan humanitario de emergencia

Palestinos caminan por una calle entre los escombros de edificios destruidos durante un alto el fuego entre Israel y Hamás, en virtud de la primera fase del plan de paz de Gaza, en la ciudad de Gaza, el 10 de octubre de 2025.

El alto el fuego en la Franja de Gaza entró en vigor este viernes 10 de octubre a las 12:00 del mediodía, hora local (6:00 de la mañana en Uruguay), tras la ratificación por parte del gabinete de Israel de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. El acuerdo, que prevé la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos y la entrada masiva de ayuda humanitaria, marca el primer cese formal de hostilidades en dos años de guerra.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“Todos nuestros rehenes regresarán en los próximos días”, afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu en un mensaje televisado, tras la entrada en vigor del alto el fuego. El mandatario subrayó, sin embargo, que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en Gaza “para mantener la presión sobre Hamás hasta que se desarme completamente”.

Embed - Tras dos años del 7-O, la crisis en Gaza solo empeora • FRANCE 24 Español Según el Ejército israelí, las tropas comenzaron a replegarse hacia las líneas de despliegue acordadas en el mapa del acuerdo, principalmente en torno a Ciudad de Gaza y Khan Younis. Una vez alcanzadas esas posiciones, comenzará la cuenta regresiva de 72 horas para el intercambio de rehenes y prisioneros.

De los 251 israelíes secuestrados durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, 47 permanecen en Gaza, incluidos 25 que se presume muertos. Las autoridades israelíes estiman que el regreso de los cautivos con vida podría concretarse el lunes. Los hospitales en Israel ya se preparan para recibirlos, mientras la medicina forense recolecta ADN para identificar a las víctimas fallecidas.

El gabinete israelí aprobó además la liberación de once prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y vinculados a Hamás, una decisión que generó protestas de familiares de las víctimas. En paralelo, el Ejército advirtió a la población gazatí que evite acercarse a las zonas donde permanecen desplegadas tropas israelíes, principalmente en el norte del enclave, así como a los corredores fronterizos del sur.