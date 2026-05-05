  • Cotizaciones
    martes 05 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Unas 149 personas varadas en crucero frente a Cabo Verde tras posibles muertes por hantavirus

    Tres personas han fallecido y un británico permanece en cuidados intensivos tras un presunto brote de hantavirus a bordo de un buque de expedición polar. Con 149 personas a bordo, el barco tiene prohibido atracar en el puerto de Praia, mientras las autoridades internacionales coordinan evacuaciones médicas de urgencia y evalúan las Islas Canarias como posible punto de desembarco

    El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo.

    El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo.

    FOTO

    EFE/ Elton Monteiro
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Decenas de pasajeros y miembros de la tripulación de un crucero sospechoso de estar afectado por un foco de hantavirus permanecían varadas frente a las costas de Cabo Verde el lunes por la noche, a la espera de un lugar donde poder desembarcar.

    El buque, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, se encontraba frente a Praia, la capital de ese archipiélago de África occidental, constató un fotógrafo de la AFP.

    Leé además

    La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, en el hotel Washington Hilton durante el tiroteo.
    Video
    Estados Unidos

    El “hombre de la ensalada” y las selfies: reacciones sorprendentes de los invitados a la gala de prensa en Washington

    Por France 24
    Una persona realiza una apuesta en la aplicación de Polymarket.
    Video
    Tecnología

    Un soldado, apuestas y datos secretos: cuando los mercados de predicción se descontrolan

    Por France 24

    El MV Hondius transportaba a 149 personas de 23 nacionalidades. De acuerdo con un listado oficial, la mayoría de los pasajeros son de Reino Unido, España y Estados Unidos, y los tripulantes de Filipinas.

    También hay a bordo un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

    El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, informó que una pareja de neerlandeses y un alemán fallecieron tras el presunto brote.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS), que informó el domingo sobre tres muertes vinculadas a este presunto brote del virus, elevó este martes de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero.

    En un comunicado, la OMS detalló que entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos, puntualizó.

    Maria Van Kerkhove, directora interina del departamento de prevención y preparación ante epidemias y pandemias de la OMS, había dicho el lunes por la noche que por el momento no había “ninguna otra persona que presente síntomas a bordo, pero la situación está siendo estrechamente vigilada”.

    “Se ha pedido a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes y reduzcan los riesgos mientras se llevan a cabo medidas de desinfección”, añadió.

    Los hantavirus, principalmente transmitidos al ser humano por roedores infectados, pueden provocar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas.

    El buque no recibió autorización para atracar en el puerto de Praia, y fondeó frente a la costa caboverdiana el lunes.

    Equipos médicos subieron a bordo para examinar a las dos personas infectadas, según las autoridades.

    Embed - Crucero con brote de hantavirus, rechazado por Cabo Verde, busca desembarcar en las islas Canarias

    “¿Desembarco en Canarias?”

    La Dirección Nacional de Salud de Cabo Verde anunció que había solicitado a Reino Unido y a Países Bajos el envío de ambulancias aéreas "lo antes posible" para poder evacuar a los pacientes.

    “La OMS, en cooperación con las autoridades de Cabo Verde y de Países Bajos, y el operador del buque, trabajan para que las dos personas enfermas sean evacuadas a Países Bajos para ser tratadas allí”, dijo Van Kerkhove.

    El ministerio neerlandés de Asuntos Exteriores indicó que estudiaba “las posibilidades de evacuar médicamente a algunas personas del barco”.

    Jake Rosmarin, un pasajero del MV Hondius que relata su viaje en las redes sociales, contó el lunes en Instagram que “hay mucha incertidumbre”.

    “Esa es la parte más difícil. Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener respuestas claras y volver a nuestras casas”, aseguró.

    Las islas de Las Palmas y Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, se consideran como posibles lugares de desembarco de los pasajeros, indicó Oceanwide Expeditions.

    El operador explicó que, tras una primera muerte a bordo el 11 de abril, el cuerpo del pasajero, un neerlandés, fue desembarcado en la isla de Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril, acompañado por su esposa, quien luego también falleció.

    El 27 de abril, un pasajero británico cayó enfermo y fue evacuado a Sudáfrica, donde dio positivo por hantavirus, según la empresa de cruceros.

    Un alemán falleció a bordo el 2 de mayo, sin que se haya establecido la causa, añadió Oceanwide Expeditions.

    Embed - Brote de infección por hantavirus en crucero que viajaba de Argentina a Cabo Verde

    Que no “cunda el pánico”

    “No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje”, señaló Hans Kluge, director de la OMS para Europa.

    El directivo destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y “no se transmiten fácilmente entre personas”.

    En su primer comunicado sobre la situación, Oceanwide Expeditions, especialista en expediciones polares, había confirmado “una grave situación médica” a bordo del MV Hondius. Posteriormente anunció las tres muertes.

    Aunque en el caso del británico en cuidados intensivos en Johannesburgo se confirmó el contagio por hantavirus, no se sabe aún si este virus provocó las tres muertes, según la empresa de cruceros.

    “La causa exacta y cualquier posible vínculo están bajo investigación”, indicó el operador del buque.

    A falta de vacunas y de medicamentos específicos contra los hantavirus, los tratamientos se limitan a aliviar los síntomas.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Logística

    ANP dio visto bueno a proyecto de Buquebus para concesión de terminal de pasajeros y cruceristas

    Por Redacción Búsqueda
    Diálogo social

    El Ministerio de Economía se pone al frente de la reforma de la seguridad social

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema financiero

    Bandes Uruguay dice que tiene una “estructura más robusta”; volvió a perder en 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    Ministerio de Economía reunió a agentes para analizar “agenda” de desarrollo del mercado de capitales

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada del Ministerio de Salud Pública.

    Laura Llambí, especialista en tabaquismo, reemplaza a Fernanda Nozar al frente de la Dirección General de Salud

    Una obra de construcción de viviendas.

    Hay “mayor percepción de riesgo” de lavado de activos entre agentes del negocio inmobiliario, dice la UIAF

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente estadounidense Donald Trump sale de la Casa Blanca rumbo a Florida en Washington, D.C., EE.UU., el 1 de mayo de 2026. 

    Políticas de Trump impulsan la energía verde a nivel mundial

    Por Tej Parikh
    El presidente de la FIFA, durante un acto del Mundial 2030 organizado en 2024 en Ginebra.
    Video

    Cinta de capitán y festejo familiar: la presión de Conmebol a FIFA para que Uruguay tenga más partidos en 2030

    Por Juan Francisco Pittaluga