Unas 149 personas varadas en crucero frente a Cabo Verde tras posibles muertes por hantavirus

Decenas de pasajeros y miembros de la tripulación de un crucero sospechoso de estar afectado por un foco de hantavirus permanecían varadas frente a las costas de Cabo Verde el lunes por la noche, a la espera de un lugar donde poder desembarcar.

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El buque, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, se encontraba frente a Praia, la capital de ese archipiélago de África occidental, constató un fotógrafo de la AFP.

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El MV Hondius transportaba a 149 personas de 23 nacionalidades. De acuerdo con un listado oficial, la mayoría de los pasajeros son de Reino Unido, España y Estados Unidos, y los tripulantes de Filipinas.

También hay a bordo un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, informó que una pareja de neerlandeses y un alemán fallecieron tras el presunto brote.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que informó el domingo sobre tres muertes vinculadas a este presunto brote del virus, elevó este martes de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero.

En un comunicado, la OMS detalló que entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos, puntualizó.

Maria Van Kerkhove, directora interina del departamento de prevención y preparación ante epidemias y pandemias de la OMS, había dicho el lunes por la noche que por el momento no había “ninguna otra persona que presente síntomas a bordo, pero la situación está siendo estrechamente vigilada”.

“Se ha pedido a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes y reduzcan los riesgos mientras se llevan a cabo medidas de desinfección”, añadió.

Los hantavirus, principalmente transmitidos al ser humano por roedores infectados, pueden provocar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas.

El buque no recibió autorización para atracar en el puerto de Praia, y fondeó frente a la costa caboverdiana el lunes.

Equipos médicos subieron a bordo para examinar a las dos personas infectadas, según las autoridades.

Embed - Crucero con brote de hantavirus, rechazado por Cabo Verde, busca desembarcar en las islas Canarias

“¿Desembarco en Canarias?”

La Dirección Nacional de Salud de Cabo Verde anunció que había solicitado a Reino Unido y a Países Bajos el envío de ambulancias aéreas "lo antes posible" para poder evacuar a los pacientes.

“La OMS, en cooperación con las autoridades de Cabo Verde y de Países Bajos, y el operador del buque, trabajan para que las dos personas enfermas sean evacuadas a Países Bajos para ser tratadas allí”, dijo Van Kerkhove.

El ministerio neerlandés de Asuntos Exteriores indicó que estudiaba “las posibilidades de evacuar médicamente a algunas personas del barco”.

Jake Rosmarin, un pasajero del MV Hondius que relata su viaje en las redes sociales, contó el lunes en Instagram que “hay mucha incertidumbre”.

“Esa es la parte más difícil. Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener respuestas claras y volver a nuestras casas”, aseguró.

Las islas de Las Palmas y Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, se consideran como posibles lugares de desembarco de los pasajeros, indicó Oceanwide Expeditions.

El operador explicó que, tras una primera muerte a bordo el 11 de abril, el cuerpo del pasajero, un neerlandés, fue desembarcado en la isla de Santa Elena (Reino Unido) el 24 de abril, acompañado por su esposa, quien luego también falleció.

El 27 de abril, un pasajero británico cayó enfermo y fue evacuado a Sudáfrica, donde dio positivo por hantavirus, según la empresa de cruceros.

Un alemán falleció a bordo el 2 de mayo, sin que se haya establecido la causa, añadió Oceanwide Expeditions.

Embed - Brote de infección por hantavirus en crucero que viajaba de Argentina a Cabo Verde

Que no “cunda el pánico”

“No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje”, señaló Hans Kluge, director de la OMS para Europa.

El directivo destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y “no se transmiten fácilmente entre personas”.

En su primer comunicado sobre la situación, Oceanwide Expeditions, especialista en expediciones polares, había confirmado “una grave situación médica” a bordo del MV Hondius. Posteriormente anunció las tres muertes.

Aunque en el caso del británico en cuidados intensivos en Johannesburgo se confirmó el contagio por hantavirus, no se sabe aún si este virus provocó las tres muertes, según la empresa de cruceros.

“La causa exacta y cualquier posible vínculo están bajo investigación”, indicó el operador del buque.

A falta de vacunas y de medicamentos específicos contra los hantavirus, los tratamientos se limitan a aliviar los síntomas.

FUENTE:FRANCE24