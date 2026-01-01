  • Cotizaciones
    viernes 02 de enero de 2026

    #VenezuelaHoy: más de 100 muertos en ataques del Comando Sur de EE. UU.; Maduro promete refuerzo militar en 2026

    Mientras Nicolás Maduro afirmó en su mensaje de fin de año que reforzará el desarrollo técnico y militar del país ante lo que calificó como "amenazas y doctrinas imperiales", el Comando Sur de Estados Unidos informó que un nuevo ataque contra dos embarcaciones que Washington vincula al narcotráfico dejó cinco muertos el último día de 2025

    Nicolás Maduro dando un mensaje de fin de año al pueblo venezolano.

    Nicolás Maduro dando un mensaje de fin de año al pueblo venezolano.

    FOTO

    Youtube
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    En medio de la tensión que genera para Venezuela el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, Nicolás Maduro transmitió en su mensaje de fin de año que afianzará el desarrollo militar de su país para protegerlo de las "amenazas y doctrinas imperiales".

    Desde el palacio presidencial de Miraflores, en su discurso transmitido por el canal estatal VTV, despidió el 2025 describiéndolo como un año de "importantes desafíos".

    El mandatario aseguró que el 2026 es el "año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales".

    Maduro dijo que "la patria está protegida entre policías y militares", así como destacó la "consagración de la identidad nacional".

    "A ustedes les seré siempre leal (...) A cada centímetro de suelo, mar y cielo de esta sagrada nación seremos leales, leales siempre y con ese sentimiento de comunión recibo junto a ustedes el 2026", añadió el presidente.

    Desde agosto pasado, Estados Unidos ha desplegado una campaña contra el "narcoterrorismo", que según argumenta la administración Trump busca detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, así como aumentar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien describe como el líder del Cartel de los Soles designada como organización terrorista por el Departamento de Estado estadounidense desde el 16 de noviembre.

    Además, el 17 de diciembre Trump ordenó bloquear todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y en el mismo mes informó la captura de dos buques que transportaban crudo venezolano.

    En esa misma línea de presión, el viernes 26 de diciembre, el presidente de Estados Unidos anunció un ataque contra una "gran instalación" en un muelle, sin precisar territorio.

    Según informó el New York Times, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, pero el Gobierno venezolano no se ha pronunciado.

    EE. UU. reporta cinco muertos en ataque contra dos embarcaciones que liga al narcotráfico

    El Comando Sur de Estados Unidos informó en la red social X que el último día de 2025, bajo la dirección del secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur (Southern Spear) llevó a cabo un ataque letal contra dos embarcaciones y cinco personas murieron: tres en la primera embarcación y dos en la segunda.

    Contrario a la información compartida por el comando sobre otros ataques, esta vez no se precisó el lugar del ataque, solo se dijo que según información de inteligencia de los EE. UU., las naves transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en estas actividades ilícitas.

    Los ataques de EE. UU. se han concentrado tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental.

    Aunque la Guardia Costera de EE.UU. realizó operaciones de búsqueda y rescate, no se recuperaron de inmediato sobrevivientes.

    "Una aeronave C-130 de la Guardia Costera está en camino para ampliar la cobertura de búsqueda con la capacidad de lanzar una balsa de supervivencia y suministros", dijo un portavoz de la Guardia Costera.

    Más de 115 personas han muerto en al menos 36 ataques del Comando Sur de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental desde principios de septiembre, según el recuento de CNN de este tipo de operaciones divulgadas por el propio ejército estadounidense.

    Estas operaciones navales han generado interrogantes dentro de Estados Unidos. Algunos legisladores demócratas han expresado preocupación por su legalidad, especialmente después de informes sobre ataques sucesivos a embarcaciones con supervivientes.

    Además, expertos legales y legisladores han cuestionado si estas acciones cumplen con el derecho internacional y las normas de conflicto armado, según reportes de medios y sesiones informativas en el Congreso estadounidense.

    Estados Unidos alega que las embarcaciones transportaban drogas y eran operadas por organizaciones designadas como terroristas por EE. UU. sin haber presentado hasta el momento pruebas concluyentes que validen esta afirmación.

    Maduro ha repetido que las acciones militares y despliegues de fuerzas de Estados Unidos son una "agresión" contra su país, acusando a Washington de hostilidad y amenazas a la soberanía venezolana.

    Con EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

