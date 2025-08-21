  • Cotizaciones
    A propósito del Bicentenario: la historia uruguaya en tres libros de Ediciones de la Banda Oriental

    Gabriel Quirici narra el proceso que llevó a la creación del Estado uruguayo; Enrique Méndez Vives, las costumbres de los pobladores de hace 200 años; y Rodolfo Santullo con Guillermo Hansz, la historia a través de un cómic

    Bicentenario x 3 libros
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A 200 años del proceso que llevó a la creación del Estado uruguayo, Ediciones de la Banda Oriental creó la colección Libros del Bicentenario, que hasta la fecha lleva tres títulos publicados.

    Gabriel Quirici, profesor de Historia y director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, publicó 200 años del nacimiento de Uruguay. La provincia que se hizo país, un ensayo que narra el proceso de independencia y de construcción del Estado uruguayo entre 1825 y 1830. Con una prosa ágil, similar al estilo que practica en el plano mediático, Qurici desentraña el surgimiento del país en el convulsionado contexto político regional. Su relato se basa en la preexistencia de la Provincia Oriental y describe la deriva de la vocación federalista hacia el destino republicano. La edición, en color, está ilustrada con abundante inconografía histórica, no con intención meramente decorativa, sino como reflejo del rol central que el autor le da a la historia cultural en la evolución de la identidad nacional.

    Otro profesor de Historia, Enrique Méndez Vives, nacido en Montevideo hace 92 años, radicado en Barcelona desde 1977 y prolífico autor de una decena de libros de historia, es el autor de Vida cotidiana. Uruguay hace 200 años, que narra las costumbres de esa población que cabría en el Estadio Centenario. También con abundantes ilustraciones, pinturas, dibujos y mapas antiguos, se describe la vida en la ciudad y en el campo; las elites y la población analfabeta; los estándares de educación, seguridad, higiene y comodidad doméstica; los hábitos de alimentación, vestimenta y recreación; la presencia de los libros, la música y el teatro; o la vida social entre la iglesia y la pulpería, incluso el día en que apareció un yaguareté en la ciudad.

    Bicentenario. Un cómic con historia se titula el libro de Rodolfo Santullo, escritor, periodista, guionista y editor de historietas, y de Guillermo Hansz, diseñador e ilustrador. “Todo comenzó en 1825, y aquí podrás descubrir historias curiosas y divertidas sobre lo que pasó (¡o tal vez lo que pudo haber pasado!) en aquellos días tan importantes”, dice la introducción. Desde el desembarco el 19 de abril de 1825 en la playa de la Agraciada hasta la Convención Preliminar de Paz en 1828, la historia se cuenta a través de cuadritos de cómic y de textos breves de la historiadora María Victoria Saibene y también de algunos juegos.

