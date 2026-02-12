‘Pacto de silencio’, de Leonardo Haberkorn, con historias en tiempo de dictadura

Gente muy lúcida e informada afirma a menudo estar cansada de la aparición de nuevos libros sobre la dictadura. Con cuatro décadas de democracia continua, pareciera que ya está todo dicho y escrito. Sin embargo, el libro Pacto de silencio (Planeta, 2025) viene a demostrar lo contrario.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Así lo afirma en el prólogo el historiador José Rilla, para quien el último opus del periodista Leonardo Haberkorn es un trabajo sobre la manida historia reciente en el que vale la pena detenerse.

Sostiene Rilla —con razón— que Haberkorn tiene un método propio de investigación, que “se empeña en recuperar voces perdidas, marginales a veces, silenciosas o silenciadas” y que “no descarta nada, que cuida como el paleontólogo celoso los restos y huellas que va hallando” para vencer el silencio y las verdades a medias.

El historiador se detiene en la expresión pacto de silencio: “Alude a cierta voluntad y premeditación, a gesto mafioso entre enemigos en beneficio de luchas que los trascienden —la impunidad, la sobrevivencia, el juicio de la historia, el apellido…— y por las que cierran filas, incluso con arrogancia”.

Haberkorn se enfrenta a todo eso. Claro que los resultados no son siempre muy buenos. Hay investigaciones en las que el periodista logra avanzar muchísimo y poner un foco nuevo, y otras en las cuales apenas deja planteado un asunto del que ya había noticia. Dos veces advierte que, por razones éticas, toma con pinzas los llamados Archivos del Terror porque contienen declaraciones arrancadas bajo tortura o amenaza de ella.

El título del libro quizás debió usar la palabra pactos, en plural. Son 29 artículos que abordan diversos casos relacionados sobre todo con el MLN-Tupamaros, el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y la dictadura. Algunos son inéditos y otros ya fueron publicados en diversos medios (sobre todo en la diaria y en El Observador); también hay muchas referencias a libros anteriores del autor, como Milicos y tupas y Gavazzo: sin piedad.

Entre los textos inéditos hay al menos seis que destacan: la toma de Pando por los tupamaros, el 8 de octubre de 1969, vista desde la perspectiva ingenua de uno de los remiseros secuestrados ese día; el recuerdo de un exagregado militar de los Estados Unidos destinado a Montevideo en los días previos al golpe de febrero de 1973; el dramático caso de un militante tupamaro que fue desaparecido por la propia organización y de quien ni siquiera se sabe su nombre; la situación creada cuando el Ejército envió una corona al velorio de un comunista y sus consecuencias para un capitán de Infantería y su familia; los detalles del Plan Pulpo, diseñado en 1983 para prolongar la dictadura; y la reconstrucción, con nuevas miradas y documentos, del intento del exsenador Rafael Michelini de crear una comisión de la verdad para la búsqueda de los desaparecidos durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, una iniciativa que luego fue tomada por Jorge Batlle en su presidencia al crear la Comisión para la Paz.

El libro comienza con una entrevista al exdirigente tupamaro Mauricio Rosencof publicada en agosto de 2023 a propósito de su libro Con la raíz al hombro. Allí empiezan los silencios y las barridas bajo la alfombra, pero junto con la conocida chispa del veterano dirigente, escritor y dramaturgo también hay algunas apreciaciones. Por ejemplo, niega la influencia que tuvo la Revolución cubana y también que la dirección del movimiento, que en ese momento integraba, haya decidido la muerte del trabajador rural Pascasio Báez en un campo de Maldonado, un tema abordado en profundidad por Haberkorn en el libro Caraguatá (2023).

Además de la realizada a Rosencof, también se incluyen otras entrevistas: una hecha al exdirigente tupamaro Héctor Amodio Pérez, que en 1972 compró su libertad y la de su compañera Alicia Rey por información y análisis, y otra al coronel que integró el Servicio de Información de Defensa, Eduardo Ferro, cuando este ya estaba preso en la cárcel de Domingo Arena.

Otro texto inédito muy revelador, aunque parcialmente conocido, es el relacionado con el capitán de fragata Héctor Corbo, hermano de uno de los cinco tupamaros fusilados cerca de Soca en diciembre de 1974, luego del asesinato del coronel Ramón Trabal. Mientras integraba el Cuerpo de Fusileros Navales, el marino fue uno de los oficiales que se negó a torturar. Sin embargo, años después una fiscal pidió su procesamiento. “Corbo fue un honorable militar y no se merece ser manchado por acusación alguna relacionada con violaciones a los derechos humanos”, concluye el artículo.

Un caso también conocido, pero que Haberkorn retoma para aportar nuevos elementos, es el de Roque Arteche, un preso “social” que se pasó al MLN-Tupamaros y terminó muerto a manos de sus nuevos compañeros a pesar de haberse entregado y reconocer sus errores. El caso llegó a la Justicia, pero el magistrado Luis Charles lo archivó y permanece impune. Haberkorn recuerda quiénes eran los integrantes del comité ejecutivo del movimiento cuando se produjo el asesinato: Simón Berreta, Adolfo Wasem, Henry Engler y Rosencof.

A propósito de las muertes provocadas por “el terrorismo de Estado” y “por la guerrilla mesiánica” y las marcas de la memoria instaladas en diversos puntos del país, se incluye un artículo que el autor escribió para el portal Ecos en 2018. Allí opina a favor de que todas las marcas “lleven la firma de la misma dependencia del Estado uruguayo. No cada una colocada por los deudos de su bando”.

Sobre el final se incluye una entrevista con Norma Morandini, activista argentina por los derechos humanos que tiene dos hermanos desaparecidos. “La educación —afirma Morandini— no es inocua. No hay que olvidar, pero hay que evitar hacer política con el pasado. Hay que aprender. Conocer la historia, si es completa y se estudia en democracia, es un antídoto para que no volvamos a vivir lo mismo. El sentido de estudiar la historia es que no vuelva a pasar. La página se puede dar vuelta una vez que se leyó todo el libro. El libro completo, no solo la figurita que me querés mostrar”.