Supertramp pierde a su fundador, Rick Davies

Rick Davies, cantante y cofundador de la banda de rock británica Supertramp, que se hizo mundialmente famosa con el álbum de 1979 Breakfast in America, murió el sábado a los 81 años después de una batalla de diez años contra el cáncer, anunció la banda
“Rick Davies, fundador, vocalista y compositor de Supertramp, falleció el sábado 6 de septiembre a los 81 años, tras más de una década de lucha contra el mieloma múltiple”, anunció la banda en un comunicado difundido en redes sociales. El músico murió en su casa de Long Island, Estados Unidos.
Davies fundó Supertramp en 1969 junto al guitarrista Richard Palmer, el baterista Robert Millar y el cantante y bajista Roger Hodgson. “Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una huella imborrable en la historia del rock”, señaló el mensaje del grupo.
Supertramp alcanzó el éxito mundial a finales de los 70 con el álbum Breakfast in America, ganador de dos premios Grammy. El grupo se disolvió en 1988 tras una última gira mundial, antes de reagruparse a finales de los 90.
“La música y el legado de Rick continúan inspirando a muchos y son un testimonio del hecho de que las grandes canciones nunca mueren, siguen vivas”, dijo la banda en un comunicado.
