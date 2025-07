Adiós a Ozzy Osbourne, la voz todopoderosa del metal

El hombre que mordió murciélagos y palomas en el escenario, el alcohólico y adicto a varias drogas que desbarrancó y se rehabilitó tantas veces que perdió la cuenta, el dueño de una voz única, magnética y todopoderosa, una voz que impregnó con su fuertísima identidad cada canción que cantó se transformó con el tiempo en una entidad sagrada, una verdadera deidad, no solo en el metal, sino en la historia del rock .

“Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Les pedimos a todos que respeten nuestra privacidad en este momento”. Así comunicó su familia la noticia de su muerte, que disparó infinidad de reacciones de congoja en redes sociales. Si bien no trascendió la causa puntual de la muerte, el artista —y también figura mediática luego de protagonizar un célebre reality show llamado The Osbournes, entre 2002 y 2005 en MTV— padecía Parkinson desde hacía varios años y en los últimos tiempos había padecido varias afecciones.

Si bien la noticia no puede catalogarse de sorpresiva, la emoción que ha causado se multiplicó porque Osbourne murió solo tres semanas después de haberse despedido de los escenarios con Black Sabbath, en un épico recital titulado Back to the beginning, que tuvo lugar en el estadio Villa Park, en Birmingham, y cuya recaudación fue donada a hospitales de niños y entidades de lucha contra el Parkinson.