Adiós a Roberta Flack, la voz de ‘Killing Me Softly’

Roberta Flack cantó muchas canciones hermosas. Pero sin dudas que su voz está en el olimpo de la música popular por Killing Me Softly With His Song. Es imposible obviar la asociación entre su nombre y el de esa gran canción compuesta por Charles Fox y Normal Gimbel que, con esa voz tan sugestiva como aterciopelada, permaneció durante varias semanas en el número uno de las mayores listas de éxitos de Estados Unidos en 1973, cuando fue publicada.

La cantante y pianista estadounidense murió el martes 24 a los 88 años en su casa en Nueva York, y de inmediato volvió a sonar fuerte Killing Me Softly…, tanto o más que en 1996, cuando The Fugees, aquella banda tan efímera como genial que fusionó el soul con el hip hop, encabezada por la gran Lauryn Hill, grabó su versión de la balada. Fue una de las decenas que se han grabado de este himno del desamor (o del amor agridulce). Pero fue una versión muy especial, que amplificó su llegada a buena parte del planeta, un cuarto de siglo después que la original. No cualquier versión llega a ser número uno en más de 20 países. De hecho, Flack la cantó muchas veces en vivo con The Fugees y en 2021, cuando se cumplieron 25 años de su publicación, la revista Rolling Stone la incorporó en su lista de las 500 mejores canciones de la historia, en la que también estaba la original.

Embed - Killing Me Softly With His Song (2006 Remaster) Nacida en Carolina del Norte y criada en Arlington (Virginia), Flack cursó estudios musicales desde niña, se formó precozmente como pianista clásica y comenzó su carrera como docente de música. Luego comenzó a cantar en clubes de jazz y así fue “descubierta” por el músico les McCann, quien dijo que “su voz tocaba, golpeaba, atrapaba y pateaba todas las emociones que he conocido”.

Su primer éxito fue The First Time Ever I Saw Your Face, compuesto por Ewan MacColl, incluido en la banda sonora del filme Obsesión mortal (Play Misty For Me), de Clint Eastwood, de 1971. Con más de cinco décadas de carrera, Flack fue la primera cantante en ganar el premio Grammy a la Grabación del Año en dos años consecutivos, en 1973 por ese tema, y en 1974 por Killing Me Softly…. Tras volver al número uno en 1974 con Feel like makin' love dejó de actuar para concentrarse en componer.