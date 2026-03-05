Vuelve la “Chavela milenial”: la mexicana Silvana Estrada cantará el jueves 12 en el Teatro Solís

La joven y talentosa cantautora, revelación de la música latinoamericana, presentará Vendrán suaves lluvias, su nuevo disco, marcado por la muerte de su hermano y su mejor amigo, asesinados en Ciudad de México

Silvana Estrada, joven cantautora mexicana y una de las voces más destacadas de la la canción latinoamericana actual, actuará por segunda vez en Uruguay el jueves 12. Tras presentarse en 2023 en la Zitarrosa, la llamada “Chavela milenial”, nombre que se ganó en su país debido a su virtuosismo vocal y como intérprete, lo hará en el Teatro Solís a las 21 horas (entradas en Tickantel de $ 2.100 a $ 2.500).

Embed - Silvana Estrada — Flores (Video Oficial) En poco tiempo, Estrada, que es multinstrumentista, compositora, cantante y autora de sus textos, pasó de promesa a protagonista, con Marchita, su álbum debut (2022), aclamado por los principales referentes de la crítica, como The New York Times, Pitchfork, BBC Radio, The Guardian y NPR Music. La Rolling Stone la definió como “una artista del pasado, del presente y del futuro”. El firme reconocimiento de la crítica y el Latin Grammy a Mejor nueva artista le depararon exitosas giras por Estados Unidos y Europa.

Embed - Silvana Estrada: Live From KCRW HQ (Full Performance) Ahora, la artista de 28 años, oriunda del estado de Veracruz y radicada en Ciudad de México, presentará Vendrán suaves lluvias, su segundo y también muy elogiado álbum, que germinó en un período de su vida marcado por el autodescubrimiento y la tragedia, ya que su hermano y su mejor amigo fueron secuestrados y asesinados en Ciudad de México.