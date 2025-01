Alfonsina, una carrera en la música uruguaya basada en la investigación

Cuando bucea entre sus recuerdos, las primeras imágenes alrededor de la música la trasladan al living de la casa de su infancia en el centro de Montevideo . Su mamá hurgaba entre los vinilos y, como si fuese parte de una ceremonia, elegía el que mejor se adecuaba al momento. The Beatles y The Carpenters siempre corrían con ventaja, los acordes se fusionaban, el tiempo se detenía y Alfonsina bailaba abrazada a su madre alucinada por esa música que aún suena en sus auriculares.

La terrible fe nació durante la pandemia y Alfonsina siente que fue una respuesta a la oscuridad. Se contagió de covid en la primera oleada y vivió el aislamiento en una casa en La Juanita, Maldonado. Sola e invadida por los miedos, decidió recurrir a su comunidad en Instagram para buscar inspiración. Le llegaban canciones a la mañana y ella devolvía lo que había creado a partir de esa música a la tarde. Algunas de esas melodías tomaron forma, fueron grabadas y ahora forman parte de su repertorio. “En el rubro de la música no veíamos cómo íbamos a salir adelante de la pandemia. Se cayó el mundo y hubo que hacerlo de nuevo. El álbum fue una respuesta a eso y un reconocimiento de la interdependencia, lo importante que es estar en conexión con el otro. Fue una forma de resistir y ganar terreno a ese momento que tuvo su costado desolador e invitó a la introspección, a afirmarse sobre la alegría porque no había otra”, sostuvo.

Alfonsina 2.jpg Alfonsina Javier Calvelo / adhocFOTOS

Mientras componía La terrible fe afloraron los recuerdos de sus primeras experiencias alrededor de la música electrónica. En los tiempos en que estudiaba la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Católica Alfonsina frecuentaba Milenio, uno de los boliches precursores en la música tecno. “Fue un momento crucial en las influencias que recibí durante mi adolescencia. Mientras bailaba, aprendía”, dijo. Recuerda su fascinación por la música de Monoblock y su fusión entre la electrónica y el jazz, entra otra gran variedad de artistas que descubrió en aquel boliche ubicado en Ciudad Vieja.

Durante la composición de su segundo álbum, Pactos, Alfonsina quiso llevar a la máxima expresión su concepto de producción y, salvo en algunas canciones en las que hay invitados, compuso todos los instrumentos: guitarras, voces, bajos y baterías: “Pensé que iba a ser una maqueta, que luego se lo pasaba a los músicos para que lo tocaran. Pero cuando terminé dije: ´esto es lo más honesto que puedo dar´. Me descubrí un montón y me ayudó a afirmarme en mi criterio. Al inicio, por ser mujer en un mundo muy de hombres como es el musical costó, pero luego agarré confianza en mi experiencia y en mi oído”, dijo.

Su música la ha llevado a tocar en masivos festivales en Argentina y Brasil, además de bares y pequeñas salas en Europa. Pero el punto máximo de mostrar sus canciones al público ocurrió el 9 de diciembre de 2023 cuando se presentó como telonera de Fito Páez frente a 65.000 personas en la rambla de Punta Carretas. “Estar en ese escenario fue una preciosa oportunidad. Había mucha gente. El show me dejó la sensación de un ida y vuelta completo en mi particularidad y mis decisiones musicales. Sentí mucha conexión, recibí cariño, me sentí muy abrazada. Fue una noche plena: mostrar ese abanico de canciones y recibir el feedback diez años después del lanzamiento de mi primer álbum”, dijo. La noche culminó cuando Páez invitó a Alfonsina a subir al escenario y cantó Y dale alegría a mi corazón junto a Hugo Fattoruso al piano, Rubén Rada y Roberto Musso en voces y la cuerda de tambores de Cuareim 1080.

A la Alfonsina adolescente le hubiese resultado imposible cantar ante tanta gente porque hubo un tiempo en el que solo lo hacía para un selecto grupo de amigos y le aterraba la idea de exponerse. Hasta que en 2009 hubo un quiebre cuando el músico británico Tricky anunció una fecha en Montevideo. Alfonsina se había sumado al equipo que preparaba el show en La Trastienda, conoció a la banda, contó que escribía canciones y le pidieron que trajera su guitarra para mostrar lo que hacía. Estuvo cerca de convertirse en la vocalista de Tricky y, aunque finalmente eso no ocurrió, la confianza de que otros disfrutaran su música la alentó: “Fue una situación extraña. Decidí que era hora de animarme”, dijo. Su primer show fue en Living y luego viajó con su guitarra a Cabo Polonio.

Embed - ALFONSINA | Tu drama (feat ONCE)

Nueva etapa

A su carrera solista, Alfonsina sumó recientemente proyectos junto a otros músicos que la han llevado a explorar nuevas maneras de cantar y tocar la guitarra. El primero en surgir fue Petit Orquesta, un trío de guitarras que comparte con Marcelo Fernández (Buenos Muchachos) y Damián Gadea. Damián iba a clases de canto y creatividad con Alfonsina, pero además perfeccionaba su guitarra y componía canciones con Marcelo. Un día se juntaron los tres y la música los unió.

“Notamos que conectábamos, que nos gustaba la misma música. Entonces decidimos crear esta banda que nos ha llenado de alegría”, dijo Alfonsina. El estreno de Petit Orquesta fue en el sótano de El Hormiguero y desde entonces han realizado una docena de shows en Montevideo, Maldonado y Rocha. Acaban de tocar en Cabo Polonio, La Pedrera, La Paloma y Punta Fría.

Al comienzo, se trataba de una banda de canciones ajenas, en general sacadas del lado b de artistas que admiraban: Cat Power, Nirvana, Mark Lanegan y Mandrake Wolf. También tocaban canciones de Buenos Muchachos. Pero poco tiempo después nació el deseo de tener sus propios temas, comenzaron a componer y a tocarlas en sus shows. A fines del año pasado, se encerraron en un estudio de grabación, están trabajando en la mezcla y sonará en las plataformas próximamente.

Embed

El otro ambicioso proyecto en el que se embarcó Alfonsina el año pasado fue Filo, una banda de seis músicos que unieron sus trayectorias y sus sensibilidades y en forma vertiginosa irrumpieron en la escena rockera uruguaya. En silencio, los integrantes de Filo pasaron tardes enteras de ensayo en una sala de Punta Carretas hasta que aparecieron en redes, publicaron su primer disco, homónimo, en las plataformas y anunciaron su estreno en La Trastienda para el 13 de setiembre.

El sonido de la banda y el repertorio sorprendió a varios. Para despedir un año de sacudones emocionales, Filo formó parte de la grilla del festival En Saturno, realizado en la Sala del Museo el 21 de noviembre.

La banda está compuesta por Marcelo Fernández (guitarra y voz) Pancho Cohelo (guitarra), Alfonsina (guitarra y voz), Lali Gaspari (sintetizadores y voz), Cototo Cuello (bajo y voz) y Diego Morales (batería y voz). Además, de acuerdo a lo que narraron durante el show de La Trastienda, existe una séptima integrante en las sombras, Cecilia Marconi, quien escribió buena parte de las letras.

Alfonsina Javier Calvelo / adhocFOTOS

Filo nació gracias al impulso de Marcelo Fernández. Convencido del sonido que buscaba, el guitarrista y cantante comenzó a pensar en músicos que lo acompañaran en la atmósfera musical que perseguía. Y dentro del espectro de sensibilidades que buscaba contactó a Alfonsina y contó a Búsqueda las razones que lo llevaron a ella: “A Filo lo armé en mi cabeza a finales de 2022. Y en marzo de 2023 empecé a llamar a cada una y cada uno de los integrantes que están hoy. A Alfonsina la llamé para que participara del proyecto como cantante porque había canciones que eran para voces femeninas, pero me llevé la buena sorpresa de encontrar en Alfonsina a una guitarrista con un gusto increíble, una manera de hacer arreglos muy particulares. Tiene una manera de tocar muy propia. Me impactó. Es una música súper completa”, dijo.

Otros artistas de la escena local han ponderado el aporte de Alfonsina a la escena musical, como Mica Sapin, cantante y compositora, quien así la define: “Lo que más admiro de Alfonsina como artista es su capacidad de reinventarse, su constante búsqueda y su interminable creatividad. Siento que es una fuente de inspiración, le dedica mucho tiempo a la música. Aprendo mucho de ella. Ha sido de mis grandes impulsoras en la vida artística. Me ha enseñado y me ha estimulado a seguir componiendo. Definir a Alfonsina sería limitarla porque ella no tiene una definición. Es muy creativa, amplia. Siempre ha investigado en distintos géneros y siempre está modificando su música. Alfonsina le aporta a la música uruguaya frescura, innovación, personalidad y compromiso. Aporta una imagen de una mujer fuerte, que compone música, toca la viola, rockea, popea o trapea pero siempre está pisando firme”.