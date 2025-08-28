Algo huele mal en La Cretina: ‘Hamlet express’

Una parodia concentrada en una hora del clásico de Shakespeare, a cargo de Rogelio Gracia y Agustín Urrutia, va los miércoles a las 20.30 en la sala de la calle Soriano

“Spoiler: todos mueren pero más rápido”. “Menos tiempo, más veneno”. “Ideal para el que se durmió en la versión original”. Son algunas de las frases promocionales de Hamlet express, la obra que Rogelio Gracia estrenó en agosto en La Cretina (Soriano 1236) y que por el éxito logrado continuará en setiembre, los miércoles a las 20.30.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En esta comedia escrita, dirigida y protagonizada por Rogelio Gracia se cuenta el drama de Shakespeare en clave de parodia. Agustín Urrutia encarna al atormentado príncipe danés y Gracia oficia de narrador y está a cargo de todos los personajes secundarios, entre ellos Horacio, Ofelia, Laertes y Fortimbrás.

“Hamlet, el personaje más icónico del teatro, del que casi todo el mundo no sabe casi nada”, afirma la promoción. Y algo de razón tiene. Por eso esta versión, en intencional modo tiktokero, apunta a lo esencial, tanto del argumento como del protagonista y sus motivaciones, para desatar la madre de todas las peleas familiares. La tragedia, que, representada en forma completa, con sus cinco actos, dura entre tres y cuatro horas, es aquí comprimida a una hora.

Hamlet express afiche 2

Gracia es de los pocos actores uruguayos en actividad que interpretó a Hamlet en una versión integral (el otro es Álvaro Armand Ugón). Desde que lo hizo, en 2021, fue madurando esta idea de contar la historia en clave humorística. Y para ello apostó a Urrutia. Y fue un pleno. El joven actor, muy destacado en obras de Marianella Morena y en la reciente Devenir Felisberto, compone una dupla perfecta con Gracia, por momentos jugados a la representación de escenas icónicas y en otros a la narración de lo medular de cada una de ellas, al estilo del formato de resumen de libros y películas, tan popular en YouTube en los últimos tiempos.