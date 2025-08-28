  • Cotizaciones
    Algo huele mal en La Cretina: ‘Hamlet express’

    Una parodia concentrada en una hora del clásico de Shakespeare, a cargo de Rogelio Gracia y Agustín Urrutia, va los miércoles a las 20.30 en la sala de la calle Soriano

    Rogelio Gracia y Agustín Urrutia en Hamlet express.

    Rogelio Gracia y Agustín Urrutia en Hamlet express.

    FOTO

    Alejandro Persichetti
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    “Spoiler: todos mueren pero más rápido”. “Menos tiempo, más veneno”. “Ideal para el que se durmió en la versión original”. Son algunas de las frases promocionales de Hamlet express, la obra que Rogelio Gracia estrenó en agosto en La Cretina (Soriano 1236) y que por el éxito logrado continuará en setiembre, los miércoles a las 20.30.

    En esta comedia escrita, dirigida y protagonizada por Rogelio Gracia se cuenta el drama de Shakespeare en clave de parodia. Agustín Urrutia encarna al atormentado príncipe danés y Gracia oficia de narrador y está a cargo de todos los personajes secundarios, entre ellos Horacio, Ofelia, Laertes y Fortimbrás.

    “Hamlet, el personaje más icónico del teatro, del que casi todo el mundo no sabe casi nada”, afirma la promoción. Y algo de razón tiene. Por eso esta versión, en intencional modo tiktokero, apunta a lo esencial, tanto del argumento como del protagonista y sus motivaciones, para desatar la madre de todas las peleas familiares. La tragedia, que, representada en forma completa, con sus cinco actos, dura entre tres y cuatro horas, es aquí comprimida a una hora.

    Hamlet express afiche 2

    Gracia es de los pocos actores uruguayos en actividad que interpretó a Hamlet en una versión integral (el otro es Álvaro Armand Ugón). Desde que lo hizo, en 2021, fue madurando esta idea de contar la historia en clave humorística. Y para ello apostó a Urrutia. Y fue un pleno. El joven actor, muy destacado en obras de Marianella Morena y en la reciente Devenir Felisberto, compone una dupla perfecta con Gracia, por momentos jugados a la representación de escenas icónicas y en otros a la narración de lo medular de cada una de ellas, al estilo del formato de resumen de libros y películas, tan popular en YouTube en los últimos tiempos.

    La dinámica es así: un actor muy poco informado del universo hamletiano (Urrutia) tiene a cargo el rol protagónico y otro, experto en el Bardo de Avon, lo guía en la empresa de encarnar al príncipe que termina matando a gran parte de su familia para vengar la muerte de su padre.

    Hamlet express 2
    Rogelio Gracia y Agustín Urrutia.

    Rogelio Gracia y Agustín Urrutia.

    Con guiños y referencias contemporáneas y otros recursos habituales en la comedia —aquí no se inventa nada, sino que se usan con efectividad los artilugios del humor— Gracia y Urrutia logran desgranar y simplificar este relato de gran complejidad sin traicionar el espíritu de la obra, en un muy logrado ejercicio de didáctica, concisión y comicidad.

