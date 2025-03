Alto octanaje: Nafta deslumbró en Medio y Medio

Quien canta acaba de ser abandonado: Juntá tus cosas y andate. / Fue lo último que oí de su voz.Un hijo agradece a su madre que le haya preparado la vianda para el trabajo, o que le cuide al hijo una noche… o que le lave una muda de ropa: Habría que hacerte un monumento / a vos, ma. Alguien hace una aclaración importante antes de que la historia avance: Si te imaginás una vida a mi lado, / hay algo que quiero que quede claro. / Yo no soy solo yo. / No es conmigo solamente. / No sé si entendés.